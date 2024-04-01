Το δαχτυλίδι του Κόμπι Μπράιαντ πουλήθηκε 1 εκατομμύριο δολάρια

Το δαχτυλίδι του NBA που κατέκτησε ο Κόμπι Μπράιαντ τo 2000 πουλήθηκε με το εξωφρενικό ποσό των 927.000 δολαρίων μέσω δημοπρασίας, έπειτα από 19 προσφορές, μέσω του Οίκου Δημοπρασιών Goldin.

Ο θρύλος των Λέικερς είχε δωρίσει το δαχτυλίδι στον πατέρα του και εκείνος το πούλησε το 2013 έναντι 173.000 δολαρίων, με τον τότε αγοραστή του να βγάζει με αυτόν τον τρόπο … 754.00 δολαρίων.

Η συγκεκριμένη αγορά ξεπέρασε την αντίστοιχη του δαχτυλιδιού του Μπιλ Ράσελ(1957), που βρήκε νέο κάτοχο το 2021 στα 705.000 δολάρια και κατείχε μέχρι στιγμής το ρεκόρ πώλησης δαχτυλιδιού στο μπάσκετ.

Ωστόσο, το δακτυλίδι του πρωταθλητή στο μπέιζμπολ, του επίσης θρυλικού Μπέιμπ Ρουθ (από το 1927) παραμένει το πιο ακριβό στην ιστορία όλων των σπορ. Για την ακρίβεια το 2017 ο ηθοποιός, Τσάρλι Σιν, έλαβε το τεράστιο ποσό των 2.1 εκατομμυρίων δολαρίων.

