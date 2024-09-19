Ο αριθμός των νεκρών από τις πολλαπλές επιθέσεις που περιελάμβαναν εκρήξεις βομβητών και walkie-talkies στο Λίβανο ανέρχεται στους 37.

Ειδικότερα 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τετάρτη και 708 τραυματίστηκαν, ενώ την Τρίτη σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι και 2.323 τραυματίστηκαν σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Υγείας.

Τα κρίσιμα γεγονότα της εβδομάδας

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη έγινε υβριδική επίθεση σε Λίβανο και Συρία, καθώς ανατινάχτηκαν ταυτόχρονα βομβητές στα χέρια 5.000 μελών της Χεζμπολάχ. Οι βομβητές ήταν τα μοντέλα AR-924 της Gold Apollo. Σύμφωνα με την εταιρεία που έχει έδρα στην ΤαΪβαν, δεν προμήθευσε η ίδια τους βομβητές της επίθεσης αλλά αυτό έγινε μέσω μιας εταιρείας φάντασμα στη Βουδαπέστη.

Την Τετάρτη έγινε και δεύτερη επίθεση στον Λίβανο. Αυτή τη φορά ανατινάχτηκαν γουκι-τοκι από την ιαπωνική εταιρεία ICOM. Η εταιρεία είχε να κατασκευάσει 10 χρόνια αυτούς τους ασύρματους πομποδέκτες και είχε εκδώσει χρόνια πριν προειδοποιήσεις για πλαστούς πομπούς, στους προκαλούταν έκρηξη στις μπαταρίες.

