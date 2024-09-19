ΕΦΕΤ: Κατεψυγμένα ορτύκια με σαλμονέλα

Στην ανάκληση κατεψυγμένων ορτυκιών προχώρησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων λόγω ανίχνευσης σαλμονέλας.

Συγκεκριμένα, ο Φορέας και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου κατά τη διενέργεια ελέγχων προέβη σε δειγματοληψία κατεψυγμένου κρέατος ορτυκιού, με την εμπορική ονομασία «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΟΡΤΥΚΙΑ 4 ΤΕΜΑΧΙΑ» με αριθμό παρτίδας LOT:15253232, ημερομηνία κατάψυξης 29/12/2023 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση 29/12/2025, το οποίο παράγεται στην Ισπανία από την επιχείρηση Urgel Ganadera SA.

Σε συνέχεια εργαστηριακών δοκιμών από το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων και το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας, διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella Typhimurium.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

