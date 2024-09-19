Ιταλία: Ναι στη Ρωσία σε ειρηνευτική διάσκεψη με λύση που να συμφέρει Ουκρανία

«Συμφωνώ με την συμμετοχή της Ρωσίας σε ειρηνευτική διάσκεψη, αλλά η Μόσχα δεν πρέπει να παρουσιαστεί με λύση που να προβλέπει την δική της νίκη και την ήττα της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, σε συνέντευξη Τύπου στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών της Ρώμης.

«Επαναλαμβάνω, πάντως, ότι δεν είμαστε σε πόλεμο με την Ρωσία και ότι σε μια τέτοια ειρηνευτική διάσκεψη θα έπρεπε να πάρουν μέρος και η Ρωσία με την Κίνα», πρόσθεσε ο Ταγιάνι.

Σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο, υπογράμμισε πως «δεν συμφωνεί με την επιβολή κυρώσεων κατά Ισραηλινών υπουργών» και ότι «θεωρεί πως πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός».

Σε σχέση, τέλος, με τον Ραφαέλε Φίτο, ο οποίος επελέγη από την Ούρουλα φον ντερ Λάιεν ως ένας από τους εκτελεστικούς αντιπροέδρους της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας τόνισε ότι «δεν ανησυχεί για την αξιολόγηση του Φίτο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Κάλεσε, δε, την ιταλική αριστερά «να φερθεί όπως ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ο οποίος είχε μεταβεί προσωπικά στις Βρυξέλλες, για να στηρίξει την υποψηφιότητα του πρώην επιτρόπου Πάολο Τζεντιλόνι, διότι «σε αυτές περιπτώσεις, πρέπει πάντα να υπερισχύει το εθνικό συμφέρον».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.