Βουλγάρια: Έρευνα για διασυνδέσεις εταιρίας με τους βομβητές στον Λίβανο

Η Βουλγαρία διεξάγει έρευνα για μια εταιρία που συνδέεται με την πώληση βομβητών στη λιβανέζικη οργάνωση μαχητών Χεζμπολάχ που εξερράγησαν αυτή την εβδομάδα σε μια συντονισμένη επίθεση, όπως δήλωσε σήμερα η κρατική υπηρεσία ασφαλείας.

Η κρατική υπηρεσία ασφαλείας της Βουλγαρίας, DANS, ανέφερε σε μια ανακοίνωση πως εργάζεται από κοινού με το υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να ερευνήσει τον ρόλο μιας εταιρίας που είναι εγγεγραμμένη στη Βουλγαρία, χωρίς να την κατονομάζει.

"Εξακριβώσεις πραγματοποιούνται με την εφορία και το υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να προσδιοριστεί ενδεχόμενος ρόλος μιας εταιρίας εγγεγραμμένης στη Βουλγαρία στην παροχή εξοπλισμού επικοινωνίας στη Χεζμπολάχ", ανέφερε η υπηρεσία στην ανακοίνωσή της.

Αντίθετα, η βουλγαρική υπηρεσία κρατικής ασφαλείας αποκλείει το ενδεχόμενο οι βομβητές να έφθασαν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Βουλγαρίας καθώς "κανένας τελωνειακός έλεγχος των εν λόγω προϊόντων δεν έχει καταγραφεί" από τους υπαλλήλους.

Βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως μια εταιρία με έδρα τη Σόφια και με την επωνυμία Norta Global Ltd είχε διευκολύνει την πώληση των βομβητών, που εξερράγησαν σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου την Τρίτη, σκοτώνοντας 12 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 4.000.

Το Reuters σημειώνει πως δεν μπορεί προσώρας να επιβεβαιώσει τη σύνδεση με τη Norta Global.

Στελέχη της εταιρίας δεν απάντησαν μέχρι στιγμής σε αιτήματα για σχόλια. Δικηγόρος που καταχώρισε τη διεύθυνση της εταιρίας σε πολυκατοικία στη Σόφια δεν απάντησε σε ερωτήσεις του Reuters.

Φωτογραφίες κατεστραμμένων βομβητών που ανέλυσε το Reuters έδειξαν έναν μορφότυπο που συνάδει με βομβητές που κατασκεύασε η ταϊβανέζικη εταιία Gold Apollo.

Η Gold Apollo δήλωσε χθες, Τετάρτη, πως οι βομβητές κατασκευάστηκαν από την BAC Consulting με έδρα τη Βουδαπέστη.

Όμως ο ουγγρικός ιστότοπος Telex ανέφερε, επικαλούμενος μη κατονομαζόμενες πηγές, πως η Norta Global εισήγαγε τους βομβητές και οργάνωσε την παράδοσή τους στη λιβανέζικη ισλαμιστική οργάνωση.

Προσώρας ούτε το AFP μπόρεσε να επικοινωνήσει με τη Norta Global, που είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εμπορικών επιχειρήσεων της Σόφιας.

Η εταιρία, που ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2022 από τον Νορβηγό Ρίνσον Γιόζε, κατέγραψε το περασμένο έτος τζίρο περίπου 650.000 ευρώ για υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης σε πελάτες εκτός ΕΕ, σύμφωνα με τη φορολογική δήλωσή της.

1,6 εκατομμύρια ευρώ πέρασαν μέσω Βουλγαρίας

Ο βουλγαρικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός bTV ανέφερε ότι 1,6 εκατομμύρια ευρώ που συνδέονται με τη φονική επίθεση με έκρηξη τηλεειδοποίησης στον Λίβανο πέρασαν από τη Βουλγαρία και μεταφέρθηκαν στην Ουγγαρία. Επικαλείται πηγές της Κρατικής Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας.

Οι βουλγαρικές αρχές δήλωσαν ότι το υπουργείο Εσωτερικών και οι υπηρεσίες κρατικής ασφάλειας άρχισαν έρευνα για πιθανούς δεσμούς μιας εταιρείας. Δεν κατονόμασαν την εταιρεία που ερευνούσαν. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Norta Global Ltd με έδρα τη Σόφια διευκόλυνε την πώληση των τηλεειδοποιητών στη Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

