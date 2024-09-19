Θεσσαλονίκη: Καταδίκη σε 64χρονο που βιντεοσκοπούσε 18χρονη σε τρένο

Σε φυλάκιση 6 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε ένας 64χρονος επιβάτης αμαξοστοιχίας που καταγγέλθηκε από 18χρονη συνεπιβάτιδά του ότι τη βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Η πράξη για την οποία καταγγέλθηκε έγινε στις αρχές του μήνα κατά τη διάρκεια του δρομολογίου που εκτελούσε το τρένο, από Αθήνα για Θεσσαλονίκη. Την 18χρονη ενημέρωσε άλλη επιβάτιδα που αντιλήφθηκε την φερόμενη βιντεοσκόπηση.

Η νεαρή καταγγέλλουσα (ημεδαπή) απευθύνθηκε στον ελεγκτή, από τον οποίο ζήτησε να ελέγξει το κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, εντοπίστηκαν 7 με 8 βίντεο που εστίαζαν στο στήθος και στο πρόσωπο της 18χρονης.

Τα επίμαχα βίντεο φαίνεται πως είχε μεταφέρει ο 64χρονος (αλλοδαπός) με βιαστικές κινήσεις στον «κάδο απορριμμάτων» του κινητού του, όταν υποψιάστηκε ότι οι γυναίκες συζητούσαν για την παράνομη ενέργειά του.

Μόλις η αμαξοστοιχία αφίχθη στο Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, ειδοποιήθηκε η Αστυνομία κι ακολούθησε η σύλληψη του άντρα.

Ο κατηγορούμενος, με καταγωγή από το Πακιστάν, αρνήθηκε την κατηγορία, και στην απολογία του ανέφερε ότι δεν βιντεοσκόπησε την κοπέλα, παρά μόνο το βαγόνι και τα τοπία της διαδρομής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

