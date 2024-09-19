Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το μεσημέρι κατά τη διάρκεια μεταφοράς κρατούμενου νεαρής ηλικίας, από τα Δικαστήρια της Πάτρας στο Μεταγωγών προκειμένου στη συνέχεια να προφυλακιστεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το flamis.gr, εισαγγελέας και ανακριτής διέταξαν την προφυλάκισή του για ποινικά αδικήματα και στον πεζόδρομο της Κανάρη, στο πίσω μέρος των Δικαστηρίων επικράτησε πανδαιμόνιο.

Συγγενείς του επιχείρησαν να τον «αρπάξουν» από τα χέρια των Αστυνομικών, και εκείνος προσπαθούσε να ξεφύγει, ενώ μία γυναίκα λιποθύμησε και έπεσε στο έδαφος λόγω της έντασης που επικράτησε.

Ο νεαρός ήταν σε υπερδιέγερση και 3 αστυνομικοί που τον κρατούσαν με δυσκολία κατάφεραν και τον έβαλαν μέσα στο περιπολικό. Ευτυχώς, με την παρέμβαση άλλων συγγενών του προφυλακισθέντος, τα πνεύματα ηρέμησαν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.