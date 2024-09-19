Κατερίνα Καινούργιου: Η συνάντηση με την κατσαρίδα και το τηλεφώνημα στον Παναγιώτη

Και το διηγήθηκε η ίδια σήμερα στην εκπομπή της Super Κατερίνα, ξαναζώντας τον πανικό της από την αρχή.

Η Κατερίνα Καινούργιου μένει στο κέντρο της Αθήνας, πιο κέντρο δεν γίνεται, στο Κολωνάκι και χθες κάποια στιγμή και μάλιστα την ώρα του κατακλυσμού, χρειάστηκε να βγει από το σπίτι της, για να πετάξει τα σκουπίδια της. Εκτός από το πράσινο, λόγω του λόφου του Λυκαβηττού, φυσικά η περιοχή έχει πολλά φρεάτια και κατά συνέπεια και άφθονα ζωύφια.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.