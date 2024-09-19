Λογαριασμός
Η Λίβερπουλ ανέκτησε σπάνιο υλικό, που είχε χαθεί για 60 χρόνια, από το πρώτο της ευρωπαϊκό παιχνίδι - Δείτε βίντεο

Η Λίβερπουλ ανέκτησε χαμένο οπτικοακουστικό υλικό από τον πρώτο της ευρωπαϊκό αγώνα απέναντι στη Ρεΐκιαβικ, το μακρινό 1964

Λίβερπουλ

Στα 132 χρόνια ιστορίας της Λίβερπουλ, υπήρξαν αρκετά εμβληματικά γεγονότα, με ονειρικές πορείες και 6 κατακτήσεις Champions League. Ωστόσο, το ίδιο εμβληματικό είναι και το ξεκίνημα του ταξιδιού της ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το οποίο εκκίνησε το 1964.

Ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ στις 17/08/1964, είχε αγωνιστεί μπροστά σε κάτι περισσότερο από 2.500 οπαδούς κόντρα στη Ρέικιαβικ, στην Ισλανδία. Ο Γκόρντον Γουάλας ήταν ο πρώτος που πέτυχε γκολ, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό του αγώνα. Η Λίβερπουλ έκανε περίπατο (5-0), με το σύνολο του Μπιλ Σάνκλι να φτάνει και στο ευρύ 6-1 του δεύτερου ματς στο «Άνφιλντ».

Το οπτικοαουστικό υλικό από εκείνο το ευρωπαϊκό ματς της αγγλικής ομάδας ήταν εξαφανισμένο για πάνω από 60 χρόνια, μέχρι που εντοπίστηκε στο Εθνικό Αρχείο Ταινιών της Ισλανδίας και φυσικά παραδόθηκε στη Λίβερπουλ.

