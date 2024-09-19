Στα 132 χρόνια ιστορίας της Λίβερπουλ, υπήρξαν αρκετά εμβληματικά γεγονότα, με ονειρικές πορείες και 6 κατακτήσεις Champions League. Ωστόσο, το ίδιο εμβληματικό είναι και το ξεκίνημα του ταξιδιού της ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το οποίο εκκίνησε το 1964.

Ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ στις 17/08/1964, είχε αγωνιστεί μπροστά σε κάτι περισσότερο από 2.500 οπαδούς κόντρα στη Ρέικιαβικ, στην Ισλανδία. Ο Γκόρντον Γουάλας ήταν ο πρώτος που πέτυχε γκολ, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό του αγώνα. Η Λίβερπουλ έκανε περίπατο (5-0), με το σύνολο του Μπιλ Σάνκλι να φτάνει και στο ευρύ 6-1 του δεύτερου ματς στο «Άνφιλντ».

Lost footage of our first European match from 1964 has been unearthed 📺



The National Film Archive of Iceland 📹 pic.twitter.com/rjLnIdt1aj — Liverpool FC (@LFC) September 18, 2024

Το οπτικοαουστικό υλικό από εκείνο το ευρωπαϊκό ματς της αγγλικής ομάδας ήταν εξαφανισμένο για πάνω από 60 χρόνια, μέχρι που εντοπίστηκε στο Εθνικό Αρχείο Ταινιών της Ισλανδίας και φυσικά παραδόθηκε στη Λίβερπουλ.

