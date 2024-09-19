Χαρδαλιάς: Δημιουργούμε νέο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειών

Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, συναποφασίστηκε στη συνάντηση του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, με την περιφερειάρχη της μητροπολιτικής περιοχής του Παρισιού (Île de France) Valérie Pécresse, στο Παρίσι.

Στην ατζέντα των συζητήσεων κυριάρχησαν οι προκλήσεις και η εξεύρεση λύσεων αναφορικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων στις μεγάλες αστικές περιοχές, ο τρόπος λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς κά.

Οι δύο πλευρές συνομολόγησαν την ανάγκη δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Περιφερειών που θα εστιάζει στην προώθηση βιώσιμων πρακτικών και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η συνάντηση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της περιφερειακής Αρχής για να ενισχύσει την αλληλεπίδραση με μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες που εφαρμόζουν προηγμένες λύσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των αστικών κέντρων τους. Κατά τη συνάντηση ο κ. Χαρδαλιάς εστίασε στην ανάγκη μεταφοράς τεχνογνωσίας από τη Γαλλία στην Ελλάδα, κυρίως στην αυτοδιοικητική ευθύνη του τρόπου εύρυθμης λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς και στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Επισήμανε τη σπουδαιότητα της σωστής οργάνωσης των μέσων μαζικής μεταφοράς για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι μεγάλες αστικές περιοχές, λέγοντας:

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς να μεταφέρουμε τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στο Παρίσι όσον αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, προκειμένου να πείσουμε την κυβέρνηση για την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της ευθύνης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στο λεκανοπέδιο και να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες, προσφέροντας ουσιαστικές λύσεις στους πολίτες».

Από την πλευρά της, η κ. Pécresse συμφώνησε στην ανάπτυξη της συνεργασίας, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της τεχνολογίας στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε για τα ψηφιακά συστήματα που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα μέσω του Gov.gr και δήλωσε ότι θα επιδιώξει να αξιοποιήσει την ελληνική τεχνογνωσία για την εισαγωγή παρόμοιων συστημάτων στο Παρίσι.

Στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ο κ. Χαρδαλιάς ενημέρωσε για την επιθυμία της Περιφέρειας να αναλάβει την πλήρη αρμοδιότητα, με μια διαδικασία που θα οριστικοποιηθεί σύντομα από την κυβέρνηση, όπως είπε, καθώς «η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί μείζον ζήτημα για την Αττική και απαιτούνται περισσότερα βήματα και πιο συντονισμένες δράσεις για να επιτευχθούν ουσιαστικά αποτελέσματα».

Από την πλευρά της η κ. Pécresse παρουσίασε την εμπειρία της περιοχής της στον τομέα αυτό, αναφέροντας ότι το Παρίσι χρησιμοποιεί ένα πρωτοποριακό σύστημα μετατροπής απορριμμάτων σε καύσιμα -μέσω της χρήσης μεθανίου- τα οποία χρησιμοποιούνται για την κίνηση των λεωφορείων της πόλης. Ωστόσο, τόνισε ότι υπήρξαν ενστάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις αυξημένες εκπομπές αερίων, γεγονός που την οδήγησε στην αναζήτηση νέων, πιο φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων για τη δημιουργία καυσίμων από απορρίμματα.

Στο ζήτημα της αποκέντρωσης και προώθησης ενός πιο «πράσινου» μοντέλου αστικής ανάπτυξης, η κ. Pécresse ανακοίνωσε ότι στοχεύει, μέχρι το έτος 2049, το 75% της περιοχής του Παρισιού να αποτελείται από πάρκα και ζώνες πρασίνου, αφήνοντας μόνο το 25% για κατοικίες και άλλες υποδομές. Μάλιστα, ανέπτυξε την ιδέα της δημιουργίας «υπερυψωμένων πόλεων», όπου οι κατοικίες θα συγκεντρώνονται σε μικρότερους σε έκταση χώρους, με ταυτόχρονη ενίσχυση του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο κ. Χαρδαλιάς ενημέρωσε την κ. Pécresse ότι και στη δική του περιοχή ευθύνης αντιμετωπίζει έντονες προκλήσεις υπερπληθυσμού, καθώς το 46% του πληθυσμού της Ελλάδας ζει στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Αυτό δημιουργεί σοβαρές πιέσεις στις υποδομές και στο περιβάλλον, και γι' αυτό η Περιφέρεια διερευνά τρόπους ενίσχυσης της αποκέντρωσης, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και να προωθηθεί η ισόρροπη ανάπτυξη.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς πρότεινε επίσης τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Περιφερειών, που θα εστιάζει στη βιώσιμη διαχείριση και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η οποία επηρεάζει άμεσα όλους τους τομείς της καθημερινότητάς, επισημαίνοντας: «Μέσα από τη συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, μπορούμε να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία και να υιοθετήσουμε καινοτόμες λύσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών μας».

Η κ. Pécresse υποστήριξε την πρόταση του περιφερειάρχη και σημείωσε ότι πόλεις όπως η Στοκχόλμη, η Βιέννη και η Βαρσοβία, με μητροπολιτικά χαρακτηριστικά, θα μπορούσαν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στο Δίκτυο αυτό, δεδομένης της εμπειρίας τους στον τομέα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Συμφωνήθηκε μάλιστα η σύσταση μιας κοινής ομάδας εργασίας, με ειδικούς από την Περιφέρεια Αττικής και την Île de France, που θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις μέχρι τέλος του 2024. Η πρώτη συνάντηση αυτής της ομάδας θα λάβει χώρα εντός των επομένων εβδομάδων, τον Οκτώβριο του 2024.

Εξερχόμενος από τη συνάντηση, ο περιφερειάρχης εξήρε την προσωπικότητα και την εμπειρία της Γαλλίδας ομολόγου του και εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη συνεργασία που εγκαινίασαν, διαβλέποντας τις προοπτικές που ανοίγονται για την Περιφέρεια Αττικής.

Επιδιώκουμε, δήλωσε, την αναβάθμιση κρίσιμων τομέων προκειμένου να εξασφαλίσουμε μια πιο βιώσιμη και λειτουργική πόλη για όλους, ενώ «μέσα από τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Περιοχών, φιλοδοξούμε να φέρουμε τις πόλεις μας πιο κοντά και να προωθήσουμε λύσεις που θα συμβάλουν στη βιωσιμότητα και την κλιματική ανθεκτικότητα.

Η Αττική μαζί με άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες, μπορούμε να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε νέες πρακτικές που θα κάνουν τις πόλεις μας πιο ανθεκτικές, πιο καθαρές και πιο "πράσινες".

Η συνεργασία μας με την Île de France είναι μόνο η αρχή αυτής της πορείας, και είμαι βέβαιος ότι οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε από κοινού θα δώσουν συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα μέσα στο επόμενο διάστημα. Προχωράμε με αποφασιστικότητα και στρατηγική, με την πεποίθηση ότι η μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε πρότυπο ευρωπαϊκής βιωσιμότητας, διασφαλίζοντας καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους τους πολίτες μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.