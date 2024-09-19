Θεοδωρικάκος: Πρόσθετα κίνητρα για επενδύσεις στην Αλεξανδρούπολη

Επίσκεψη στο Βιομηχανικό Πάρκο Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και συνομίλησε με επιχειρηματίες και με τους υπαλλήλους των εταιρειών.

Ο υπουργός στις δηλώσεις του ανέφερε τα εξής: «Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την Αλεξανδρούπολη και τον ακριτικό Έβρο όπως και όλη τη Θράκη. Πραγματοποιούνται έργα αναβάθμισης της βιομηχανικής περιοχής στην Αλεξανδρούπολη 5 εκατ. ευρώ, τα οποία κατά το ήμισυ χρηματοδοτούνται από χρήματα του υπουργείου Ανάπτυξης, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ταυτόχρονα, όμως, είναι απόλυτη ανάγκη να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο οι υποδομές και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε όλες τις αναγκαίες αλλαγές στον αναπτυξιακό νόμο, προκειμένου να δώσουμε πολύ ισχυρότερα πρόσθετα κίνητρα στις επιχειρήσεις, να επενδύσουν εδώ στο βιομηχανικό πάρκο της Αλεξανδρούπολης και να δημιουργηθούν πολλές νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Γιατί ο βασικός μας στόχος είναι οι νέοι άνθρωποι στον Έβρο να μείνουν στην πατρίδα μας, στην πανέμορφη περιοχή της Ελλάδας στα σύνορά μας στον Έβρο. Και το μήνυμα που θέλω να στείλω, είναι ότι τη μεγαλύτερη ασφάλεια για το μέλλον και την προοπτική αυτού του τόπου, μπορεί να τον φέρει η βιομηχανική ανάπτυξη για την οποία εργαζόμαστε σκληρά με όλες μας τις δυνάμεις.

Έχουμε λαμπρά μυαλά, έχουμε πολύ σημαντικές δυνατότητες και αυτό που θα κάνουμε εδώ στον Έβρο, είναι να δημιουργηθούν σοβαρές νέες δουλειές που θα κρατήσουν εδώ τον παραγωγικό κορμό και τα νέα παιδιά. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω. Τις επόμενες ημέρες θα είναι εδώ και ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να δώσει το συνολικότερο στίγμα της Κυβέρνησης για την περιοχή».

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, στόχος είναι η περιοχή να προσελκύσει περισσότερους επενδυτές, να δημιουργηθούν νέες και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και φυσικά να μείνουν στον τόπο τους οι νέες και οι νέοι.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ο οποίος συνοδευόταν από τους βουλευτές Έβρου της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρο Κελέτση και Αναστάσιο Δημοσχάκη και από τον πρόεδρο της ΕΤΒΑ, Θάνο Ψαθά, επισκέφθηκε και την εταιρεία αλλαντικών "ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΥΣΕΙΣ", την εταιρεία λιπαντικών Dynamic Kote Lubricants, την Prisma Electronics που παρέχει τεχνολογικές λύσεις για επιχειρήσεις και οργανισμούς, ενώ επισκέφτηκε και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης "ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.