Κριστιάνο Ρονάλντο: Αντιμέτωπος με αγωγή ύψους 1 δισ. δολαρίων για κρυπτονομίσματα

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αντιμετωπίζει ομαδική αγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες για την προώθηση της Binance, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.

Σύμφωνα με το BBC οι άνθρωποι που προχώρησαν στη μήνυση ισχυρίζονται ότι η προώθηση του προϊόντος τους οδήγησε σε επενδύσεις με ζημία, γι΄ αυτό ζητούν αποζημίωση «ποσού που ξεπερνά» το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Τον Νοέμβριο του 2022 η Binance ανακοίνωσε την πρώτη συλλογή της NFT με την επωνυμία «CR7», η οποία, σύμφωνα με τον ποδοσφαιριστή, θα αντάμειβε τους θαυμαστές του «για όλα τα χρόνια υποστήριξης».

Τα NFT είναι εικονικά περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν, αλλά δεν έχουν τη δική τους μορφή στον πραγματικό κόσμο, είναι μόνο ψηφιακά. Συνήθως χρησιμοποιούνται για να επισημάνουν κάποια ιδιοκτησία, όπως μια εικόνα ή ένα βίντεο στο διαδίκτυο.

Το φθηνότερο NFT της συλλογής είχε τιμή 77 δολάρια όταν κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2022, αλλά ένα χρόνο αργότερα, πωλείται για περίπου 1 δολάριο. Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι η προώθηση της Binance από τον Ρονάλντο οδήγησε σε «500% αύξηση των αναζητήσεων» για το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, το οποίο εδρεύει στα νησιά Κέιμαν.

Η ομαδική αγωγή κατατέθηκε μια εβδομάδα αφότου το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ζήτησε από την εταιρεία να πληρώσει 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια (πάνω από 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ) σε πρόστιμα και κατασχέσεις.

Η Binance έχει κατηγορηθεί ότι βοηθά τους χρήστες να παρακάμψουν τις κυρώσεις σε όλο τον κόσμο και ότι διευκολύνει τους εγκληματίες και τους τρομοκράτες να μετακινούν χρήματα.

Ο διευθύνων σύμβουλός της, Changpeng Zhao, παραιτήθηκε από την εταιρεία, έχοντας παραδεχτεί παραβάσεις για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Η Major League Baseball, η Formula 1 και η Mercedes-Benz αντιμετωπίζουν επίσης συλλογικές αγωγές που κατατέθηκαν την ίδια ημέρα για την προώθηση της αποτυχημένης ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων FTX.

