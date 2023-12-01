Τελειώνει από τον Ολυμπιακό ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ!

Ραγδαίες εξελίξεις στον Ολυμπιακό δρομολογεί η συντριβή (5-0) από τη Φράιμπουργκ στη Γερμανία για την 5η αγωνιστική του Europa League.



Η νέα βαριά ήττα μέσα στον Νοέμβριο -μετά από εκείνη από τον ΠΑΟΚ, στο πρωτάθλημα- και η γενικότερη κακή εικόνα των Πειραιωτών, φαίνεται πως ρίχνει τίτλους τέλους στη συνεργασία του Ισπανού τεχνικού με τους «ερυθρόλευκους», με τον Μπάμπη Χριστόγλου να μεταφέρει την είδηση στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, κάνοντας λόγο για «μεγάλο βράδυ» και τονίζοντας πως η Παρασκευή θα βρει την ομάδα με νέο προπονητή στον πάγκο της.

Εν αναμονή, λοιπόν, των σχετικών ανακοινώσεων, καταλαβαίνει κανείς ότι οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες και θεωρείται δεδομένο πως ο Ολυμπιακός θα πάει στον Βόλο με άλλον στο «τιμόνι».



Ακούστε όσα είπε ο Μπάμπης Χριστόγλου:



