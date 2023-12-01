Ναυάγιο του Ολυμπιακού στο Φράιμπουργκ και τώρα «τελικός» με την Τόπολα για το Conference

Διασυρμός του Ολυμπιακού στο Φράιμπουργκ. Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν την… μπάλα, γνωρίζοντας την ήττα με 5-0 και έμειναν και τυπικά εκτός συνέχειας στο Europa League, ενώ στην αυλαία θα δώσουν «τελικό» με την Τόπολα για το Conference League.



Οι Πειραιώτες είδαν εφιάλτες με τον μεγαλύτερό τους να είναι ο Γκρέγκοριτς, ο οποίος έκανε χατ-τρικ (3’, 8’, 36’), ενώ είχε και ασίστ στο 42’ για τον Σιλντιλιά. Το 4-0 του πρώτου μέρους ήταν το πιο βαρύ σκορ του ημιχρόνου μαζί με το προ εικοσαετίας παιχνίδι κόντρα στη Γιουβέντους, το οποίο έληξε 7-0. Στο β’ μέρος βελτιώθηκε κάπως η ομάδα του Μαρτίνεθ, με τον Ισπανό τεχνικό να γυρίζει το σύστημα σε τριάδα πίσω. Ωστόσο, δεν απέφυγε το 5ο γκολ, με τον Ντόαν να σκοράρει στο 77’.

Τραυματίστηκε ο Ποντένσε στο ξεκίνημα του β’ μέρους και αποχώρησε με φορείο.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-3-3 (και όχι με τριάδα πίσω) παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Ο Πασχαλάκης ήταν στο τέρμα, Ντόη και Ρέτσος στο κέντρο της άμυνας, με τους Ροντινέι και Όρτεγκα να είναι τα μπακ. Έσε, Καμαρά και Αλεξανδρόπουλος ήταν τα χαφ, Ποντένσε και Φορτούνης ήταν στα «φτερά», ενώ ο Ελ Κααμπί στην κορυφή της επίθεσης.



Πιστός σε σχήμα με τριάδα πίσω, παρατάσσοντας τη Φράιμπουργκ με 3-4-3 ο Στράιχ. Ο Ατουμπόλου ήταν στο τέρμα, Σιλντίλια, Γκίντερ και Λάινχαρτ στην άμυνα. Ντόαν και Μακένγκο είχαν τις δύο πλευρές, Έγκεσταϊν και Χέφλερ στα χαφ, με τους Χέλερ και Γκρίφο να είναι στα άκρα, ενώ ο Γκρέγκοριτς στην κορυφή.



Το ματς



Οι καλοί οιωνοί για τον Ολυμπιακό δεν επιβεβαιώθηκαν. Οι Πειραιώτες ήταν εκείνοι που απείλησαν πρώτοι, με τον Φορτούνη να σεντράρει από τα δεξιά, τους Ελ Κααμπί και Ποντένσε να μην καταφέρνουν να εκτελέσου και την μπάλα να φτάνει στον Ορτέγκα που αστόχησε από καλή θέση.

Η συνέχεια ήταν εφιαλτική για τους Πειραιώτες, με τον Γκρέγκοριτς να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 3’, με τον Γκρέγκοριτς να φέρνει βόλτα τον Ρέτσο έπειτα από γύρισμα του Έγκεσταϊν και να εκτελεί με συρτό σουτ τον Πασχαλάκη.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να βγάλει αντίδραση και αυτό που έκανε ήταν ένα εκτός περιοχής σουτ του Φορτούνη που πέρασε εκτός, αφού κόντραρε, με τον διαιτητή να δίνει άουτ. Η Φράιμπουργκ πλήγωσε από στατική φάση τους Πειραιώτες στο 8’, με τον Ντόαν να εκτελεί κόρνερ από τα αριστερά και τον Γκρέγκοριτς με σκαστή κεφαλιά να βρίσκει δίχτυα στο 8ο λεπτό.

Το παιχνίδι έγινε πολύ ροκ από εκείνο το σημείο για ένα δεκάλεπτο, με την μπάλα να πηγαίνει πάνω-κάτω, αλλά το ματς ήταν… δίκοπο μαχαίρι για τους «ερυθρόλευκους». Αφού ο Ολυμπιακός έβρισκε κενούς χώρους, αλλά παράλληλα άφηνε και αυτός ακόμη περισσότερα πίσω.



Στο 10’, ο Φορτούνης κουβάλησε την μπάλα και έπιασε δυνατό εκτός περιοχής σουτ. Οι Πειραιώτες είχαν πολύ καλή ευκαιρία στο 12’ για να μειώσουν στο σκορ, με τον Φορτούνη να μοιράζει στον Ποντένσε που άργησε να εκτελέσει, με την μπάλα να βρίσκει σε αντίπαλο. Στην κόντρα οι γηπεδούχοι βρήκαν φάση, με την μπάλα να φτάνει στον Γκρίφο, με την άμυνα του Ολυμπιακού να είναι σε τρικυμία, αλλά το σουτ του ήταν άστοχο.



Η Φράιμπουργκ άγγιξε το 3-0 στο 20’, με τον Μακένγκο να σεντράρει από τα αριστερά, τον Ντόη να προσπαθεί να διώξει, αλλά να στρώνει στον Γκρέγκοριτς, ο οποίος αιφνιδιάστηκε και αστόχησε από εξαιρετική θέση.

Στο 33’ ο Ολυμπιακός έφυγε ταχύτατα στην κόντρα, με τον Αλεξανδρόπουλο να πατάει περιοχή, αλλά το σουτ του βρήκε σε αντίπαλο και έφυγε σε κόρνερ. Ο ίδιος παίκτης απείλησε με κεφαλιά και την μπάλα να απομακρύνεται λίγο πριν τη γραμμή έπειτα από κόρνερ του Φορτούνη.

Τα κενά ήταν πολλά που άφηνε ο Ολυμπιακός σε αυτό το διάστημα, αλλά από εκείνο το σημείο άρχισε να γέρνει ξανά το γήπεδο, με τους Πειραιώτες να παρουσιάζουν σημάδια διάλυσης. Κάθε επίθεση των γηπεδούχων μύριζε γκολ και αυτό σημειώθηκε στο 36’. Ο Γκρίφο κουβάλησε την μπάλα έξω από την περιοχή, μοίρασε αριστερά και ο Μακένγκο έκανε εξαιρετική σέντρα για το κεφάλι του Γκρέγκοριτς που βρέθηκε αμαρκάριστος στην καρδιά της περιοχής, παρότι ήταν κοντά του Ρέτσος και Ντόη που είχαν μείνει ένα κλικ πίσω.

Στο 42’ η Φράιμπουργκ έκανε το 4-0. Κυκλοφόρησε με κινηματογραφική ταχύτητα την μπάλα, με τους Γκρέγκοριτς και Χέλερ, ο Σιλντιλιά από αμυντικός έγινε… εξτρέμ και εκτέλεση τον Πασχαλάκη.



Μετά την ανάπαυλα το… μάζεψε κάπως ο Ολυμπιακός. Με την είσοδο του Ιμπόρα οι Πειραιώτες το γύρισαν σε τριάδα πίσω και παρουσιάστηκαν πιο νοικοκυρεμένοι στην άμυνα, ενώ οπισθοχώρησαν αρκετά, ενώ και με την αναγκαστική αλλαγή του Ποντένσε, είχαν καλύτερες αλληλοκαλύψεις στη μία πλευρά.



Η Φράιμπουργκ ασφαλώς είχε και πάλι την πρωτοβουλία των κινήσεων, ενώ από τα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου το ματς χάλασε με τις μαζεμένες αλλαγές. Στο 68’ ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία για να μειώσει σε 4-1. Ο Ιμπόρα τροφοδότησε με κεφαλιά-πάσα τον Ελ Κααμπί που αδράνησε τρομερά -ενώ ήταν στην καρδιά της αντίπαλης περιοχής- και κόπηκε.



Στο 77’ έκανε το 5-0 η Φράιμπουργκ, έφυγε στην κόντρα από αλλεπάλληλα λάθη του Ολυμπιακού, με τον Ιμπόρα να πιστεύει λανθασμένα ότι η μπάλα έφυγε έξω σε πλάγια και στη συνέχεια τον Έσε στα όρια της περιοχής να τσιμπάει την μπάλα τροφοδοτώντας τον Ντόαν που σκόραρε από κοντά.

Ο Ολυμπιακός είχε δύο πολύ καλές ευκαιρίες για να πετύχει το γκολ της τιμής. Με τον Μασούρα να μην καταφέρνει να νικήσει τον Ατουμπολού σε τετ-α-τετ στο 82’. Στο 85’ ο διεθνής άσος έφυγε στην κόντρα μαζί με τον Ελ Αραμπί, δεν τροφοδότησε τον Μαροκινό, φοβούμενος ότι είναι οφσάιντ και οι γηπεδούχοι τον έκλεισαν και τον έκοψαν. Αυτή ήταν ουσιαστικά η τελευταία καλή στιγμή του αγώνα.



Φράιμπουργκ (Κρίστιαν Στράιχ): Ατουμπόλου - Σιλντιλιά, Γκίντερ, Λάινχαρτ (67' Γκίντε) - Ντόαν, Έγκεσταϊν, Χέφλερ (67' Αντάμου), Μακένγκο - Χέλερ(78' Σάλαϊ), Γκρίφο (78’ Βάινχαουπτ), Γκρέγκοριτς (66' Ρεχλ)



Στον πάγκοέμειναν: Μίλερ, Βάινχαουπτ, Ρίντλιν, Μπάουρ



Ολυμπιακός (Ντιέγκο Μαρτίνεθ): Πασχαλάκης - Ροντινέι (84' Κίνι), Ρέτσος, Ντόη, Ορτέγκα - Έσε (84' Καρβάλιο), Καμαρά, Αλεξανδρόπουλος (46' Ιμπόρα) - Ποντένσε (50' Μασούρας), Φορτούνης, Ελ Κααμπί (84' Ελ Αραμπί)



Στον πάγκο έμειναν: Τζολάκης, Παπαδούδης, Μπιέλ, Σολμπάκεν



MVP: Προφανώς ο Γκρέγκοριτς. Έκανε χατ-τρικ από ημίχρονο, ταλαιπώρησε πολύ την άμυνα του Ολυμπιακού και είχε ασίστ στο 4-0. Πολύ καλή εμφάνιση έκανε και ο Ντόαν, ο οποίος σκόραρε και είχε ασίστ στο 2-0.



Σφυρίχτρα: Σε τέτοιο ματς δεν μπορεί να γίνει κουβέντα για διαιτησία προφανώς. Πάντως, ο Πέλιτο κατάφερε να κάνει λάθη σε ένα τέτοιο ματς. Στη φάση του τραυματισμού του Ποντένσε, παρότι ο Σιλντιλιά πάτησε στον αχίλλειο τον Πορτογάλο δεν έδωσε καν φάουλ, όχι κίτρινη και έδειξε… πλάγιο. Λάθη έκανε και στον πειθαρχικό έλεγχο. Καθοριστικό σφάλμα δεν υπήρχε.

