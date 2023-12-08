Η επισημοποίηση της αναβολής της 14ης αγωνιστικής δεν σημαίνει πως… αυτόματα η δράση θα αρχίσει και πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Αντιπροσωπεία διαιτητών θα συναντηθεί σήμερα με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Τάκη Μπαλτάκο, ο οποίος θα τους ανακοινώσει τα μέτρα που σκοπεύει να πάρει για την προστασία τους. Ανάμεσα στα αιτήματα των διαιτητών για να ξεκρεμάσουν τις σφυρίχτρες τους είναι η απαγόρευση της εισόδου των παραγόντων στα αποδυτήρια στο τέλος των αγώνων.

Μόνο εφόσον οι διαιτητές μείνουν ικανοποιημένοι από τις δεσμεύσεις της ομοσπονδίας, θα επιστρέψουν στα γήπεδα, μολονότι ακόμη δεν έχει υπάρξει καμία θέση από τη λίγκα για τις απειλές κατά του Τάσου Παπαπέτρου, που προκάλεσε και τη μαζική αντίδραση των διαιτητών. Αν αρθεί η αποχή, τότε το πρωτάθλημα θα αρχίσει ξανά το επόμενο τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου με τροποποιήσεις στο πρόγραμμα.

Όσον αφορά στο πότε θα διεξαχθεί η αγωνιστική που «χάθηκε»; Το σενάριο να μπει μία αγωνιστική μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς (27-28 Δεκεμβρίου) «κάηκε», καθώς οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές έχουν προγραμματίσει διακοπές και ειδικά οι ξένοι έχουν βγάλει και εισιτήρια για να περάσουν λίγες μέρες στις πατρίδες τους. Συνεπώς θα πρέπει να αναζητηθούν άλλες λύσεις, με τις επιλογές περιορισμένες αφού είχαν προηγηθεί οι αναβολές Κυπέλλου στα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και ΑΕΚ-Άρης, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουν στην Ευρώπη από μία ως και τέσσερις ελληνικές ομάδες.

