Τους… ξεσήκωσε όλους ο Ταβάρες σε ερώτηση σχετικά με το αν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό

Ο Έντι Ταβάρες, προχώρησε σε δηλώσεις στο Amerikanos24 TV μετά την λήξη της αναμέτρησης της ομάδας του κόντρα στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, του έγινε και ερώτηση σχετικά με το αν θα μπορούσε να πάει στον ”Εξάστερο”.

Το αν είναι ικανοποιημένος με το 2/2 σε ΣΕΦ και ΟΑΚΑ και το πως νιώθει που όλοι αποδέχονται πως η Ρεαλ Μαδρίτης είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης.

Νομίζω ότι πρέπει να παραμείνουμε ταπεινοί. Ξέρουμε ότι μια ήττα θα έρθει, οπότε προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ξέρουμε λοιπόν ότι η Ελλάδα έχει δύο από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Οπότε ήρθαμε εδώ για να κάνουμε τα πάντα για να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Έτσι τώρα έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι για το ισπανικό πρωτάθλημα και αυτό είναι το επίκεντρο της προσοχής μας τώρα.

