Μόνο σπαθιά δεν έχει καταπιεί ο Κέντρικ Ναν στο ματς του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Ρεάλ Μαδρίτης!



Ο Αμερικανός τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με 20 πόντους, έχοντας 5/9 δίποντα, 3/4 τρίποντα και 1/1 βολές, ενώ κατέβασε δύο ριμπάουντ, μοίρασε δύο ασίστ και έκανε μία τάπα...

Δικαιολογημένα λοιπόν ήρθε η αποθέωση από την Ευρωλίγκα, που έγραψε απλά, λιτά και απέριττα: «Είκοσι πόντοι και δεν είναι καν ημίχρονο».

🥵🥵🥵



20 PTS and it’s not even half time pic.twitter.com/Oa8nB5a81E — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 7, 2023

