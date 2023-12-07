Λογαριασμός
«Και δεν είναι καν ημίχρονο»: H Ευρωλίγκα αποθεώνει τον Κέντρικ Ναν για τη μυθική του εμφάνιση

Οι 20 πόντοι που σημείωσε ο Κέντρικ Ναν στο πρώτο μέρος του αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Ρεάλ Μαδρίτης έφερε την αποθέωση από την Ευρωλίγκα

Nunn

Μόνο σπαθιά δεν έχει καταπιεί ο Κέντρικ Ναν στο ματς του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Ο Αμερικανός τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με 20 πόντους, έχοντας 5/9 δίποντα, 3/4 τρίποντα και 1/1 βολές, ενώ κατέβασε δύο ριμπάουντ, μοίρασε δύο ασίστ και έκανε μία τάπα...

Δικαιολογημένα λοιπόν ήρθε η αποθέωση από την Ευρωλίγκα, που έγραψε απλά, λιτά και απέριττα: «Είκοσι πόντοι και δεν είναι καν ημίχρονο».

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
