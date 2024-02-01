Απέραντη θλίψη προκάλεσε η είδηση του ξαφνικού θανάτου του Κώστα Σταθελάκου. Ο μόλις 35 ετών προπονητής της σφυροβολίας σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα στη Νότιο Αφρική, όπου βρισκόταν για προετοιμασία με το γκρουπ αθλητών. Ο άλλοτε πρωταθλητής της σφυροβολίας έχει εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε διεθνείς διοργανώσεις, ενώ από το 2012, ύστερα από το γάμο με την επίσης πρωταθλήτριας της σφυροβολίας Σκεύη Θεοδώρου, άλλαξε υπηκοότητα και αγωνίστηκε με την Κύπρο τόσο στο Ευρωπαϊκό του Ελσίνκι όσο και στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου.



Ο Σταθελάκος υπήρξε ένας από τους πιο αγαπητούς ανθρώπους στο χώρο του στίβου, με προσήλωση και ζήλο σε αυτό που κάνει. Τα τελευταία χρόνια ήταν ομοσπονδιακός τεχνικός στην Κύπρο και γύμναζε μεταξύ άλλων τους Απόστολο Παρελή και τον Αλέξανδρο Πουρσανίδη, ενώ διατηρούσε μέχρι σήμερα το εθνικό ρεκόρ της Κύπρου με 75,32 μέτρα.



Ο Κώστας Σταθελάκος γεννήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 1987 στη Λαμία και ήταν πατέρας δύο μικρών κοριτσιών.



Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους οικείους του αθλητή.

Η οικογένεια του στίβου θρηνεί την απώλεια του Κώστα Σταθελάκου

