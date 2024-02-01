Γερμανική σφυρίχτρα στο ντέρμπι της Κυριακής (04/02, 21:00) ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.



Το μεγάλο παιχνίδι θα σφυρίξει ο 33χρονος Σβεν Γιαμπλόνσκι, δεύτερης κατηγορίας της UEFA, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Λάσε Κοσλόφσκι και Έντουαρντ Μπάιτινγκερ. Στο VAR θα είναι ο, επίσης Γερμανός, Σόρεν Στορκς. AVAR ορίστηκε ο Μπούξμπαουμ και τέταρτος ο Ζαμπάλας.

Ο Γιαμπλόνσκι έγινε διεθνής τη σεζόν 2022-23. Φέτος έχει σφυρίξει σε 10 παιχνίδια της Bundesliga, δύο της δεύτερης κατηγορίας και δύο ματς Κυπέλλου. Στην Ευρώπη, δε, έχει διευθύνει δύο παιχνίδια του Conference για τη φάση των ομίλων και τρία προκριματικά σε Conference και Europa.



Από εκεί και πέρα, το ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης θα σφυρίξει ο Κατσικογιάννης (VAR ο Ευαγγέλου), το Ατρόμητος-ΠΑΟΚ ο Σιδηρόπουλος (VAR ο Κουμπαράκης) και το Πανσερραϊκός-Άρης ο Τζήλος (VAR ο Διαμαντόπουλος).



Αναλυτικά οι διαιτητές της 21ης αγωνιστικής:



Σάββατο 3/2



17:30 Βόλος-Παναιτωλικός: Μαλούτας (Σινιοράκης, Χριστοδούλου, 4ος Κατοίκος, VAR: Γκάμαρης, Κόλλιας)



19:30 Πανσερραϊκός-Άρης: Τζήλος (Παπαδάκης, Τριανταφύλλου, 4ος Πουλικίδης, VAR: Διαμαντόπουλος, Σαμοΐλης)



Κυριακή 4/2



16:00 ΟΦΗ-Κηφισιά: Μανούχος (Βεργέτης, Αρμακώλας, 4ος Ματσούκας, VAR: Τσέτσιλας, Πετρόπουλος)



17:30 ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης: Κατσικογιάννης (Κωσταράς, Στάικος, 4ος Γκορτσίλας, VAR: Ευαγγέλου, Νικολακάκης)



17:30 ΠΑΣ Γιάννινα-Λαμία: Φωτιάς (Νικολαΐδης, Δέλλιος, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Βεργέτης, Καραγκιζόπουλος)



20:30 Ατρόμητος-ΠΑΟΚ: Σιδηρόπουλος (Απτόσογλου, Μεϊντάνας, 4ος Βάτσιος, VAR: Κουμπαράκης, Στεφανής)



21:00 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Γιαμπλόνσκι (Κοσλόφσκι, Μπάιτινγκερ, 4ος Ζαμπαλάς, VAR: Στορκς, Μπουξμπάουμ)

