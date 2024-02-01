Ο Λιούις Χάμιλτον όπως όλα δείχνουν είναι έτοιμος για την μεταγραφή-βόμβα στη Ferrari για τη σεζόν του 2025. Η Ferrari θέλει ο Χάμιλτον να ενταχθεί στον Σαρλ Λεκλέρκ για το επόμενο έτος. Υπενθυμίζεται πως ο 39χρονος έχει υπογράψει νέο διετές συμβόλαιο με τη Mercedes για το 2024 και το 2025 το περασμένο καλοκαίρι, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να αποχωρήσει μετά από μία σεζόν, αν το επιλέξει.

Το ενδεχόμενο ο Χάμιλτον να μετακομίσει στη Ferrari το 2025 αναφέρθηκε αρχικά σε ιταλικά και ισπανικά μέσα ενημέρωσης σήμερα Πέμπτη, βέβαια εδώ και χρόνια υπήρχαν φήμες για μία πιθανή μετακίνηση του στη Ferrari, ωστόσο μέχρι πρότινος δεν είχε αποδειχθεί κάτι. Σύμφωνα με το BBC, η Ferrari και η Mercedes αρνήθηκαν να σχολιάσουν την είδηση.

Σήμερα ίσως ανακοινωθεί η αποχώρηση του Χάμιλτον από την Mercedes

Πήγές του BBC Sport αναφέρουν πως σήμερα θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση της ομάδας της Mercedes παρουσία των Toto Wolff και του τεχνικού διευθυντή James Allison στην οποία ο Χάμιλτον θα ανακοινώσει την αποχώρησή του. Για να γίνει αυτή η μετάβαση ο Χάμιλτον θα κάνει χρήση ενός όρου που υπάρχει στο τρέχον συμβόλαιό του με την Μερσέντες ο οποίος του επιτρέπει με 100 εκατομμύρια λίρες να σπάσει την διάρκεια του και να πάει σε άλλη ομάδα.

Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας του Χάμιλτον με την Ferrari δεν έχουν γίνει γνωστοί. Ωστόσο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι πέρσι όταν υπέγραψε με την Mερσέντες είχε αρνηθεί την πρόταση της Ferrari ύψους 40 εκατομμυρίων λιρών ετησίως, υπογράφοντας τελικά νέο συμβόλαιο με την νυν ομάδα του ύψους 50 εκατομμυρίων.

Η συμφωνία του Χάμιλτον έγινε γρήγορα. Η Ferrari βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για επέκταση συμβολαίου με τη Sainz, η συμφωνία της οποίας λήγει στο τέλος αυτής της σεζόν. Αλλά ο πρόεδρος της Ferrari, John Elkann, ανακάλυψε τότε ότι ο Χάμιλτον ήταν μια πιθανότητα και έτσι κινήθηκε προκειμένου να εξασφαλίσει την υπογραφή του. Οι δυο τους είναι φίλοι και έχουν συναναστραφεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια.

Ο Χάμιλτον κέρδισε τον πιο πρόσφατο από τους επτά παγκόσμιους τίτλους του το 2020 και υπέγραψε το τελευταίο του διετές συμβόλαιο με τη Mercedes τον Αύγουστο, το οποίο θα επέκτεινε την περίοδο του με την ομάδα στα 13 χρόνια.

Η Ferrari παραδέχτηκε ότι είχε συνομιλίες με τον τότε παγκόσμιο πρωταθλητή το 2019 για να ενταχθεί μαζί τους στο μέλλον. Η Red Bull κυριάρχησε στο άθλημα τις τελευταίες δύο σεζόν από το αμφιλεγόμενο Γκραν Πρι του Άμπου Ντάμπι του 2021, όταν ο Χάμιλτον έχασε από τον Μαξ Φερστάπεν.

Στο τέλος της περασμένης σεζόν, ο Hamilton με δηλώσεις του δεν ήταν σίγουρος σχετικά με την ικανότητα της Mercedes να ανακάμψει έπειτα από δύο δύσκολες σεζόν και να προκαλέσει τη Red Bull. Η Ferrari είχε επίσης μερικές δύσκολες σεζόν, και οι δύο ομάδες είχαν κλειδωθεί σε μια μάχη για τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα πέρυσι, το οποίο η Mercedes κέρδισε οριακά, παρά το γεγονός ότι η Ferrari ήταν το ταχύτερο αυτοκίνητο μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η κίνηση του Χάμιλτον θυμίζει εποχές 2013

Η κίνηση του Χάμιλτον θα προκαλέσει σοκ στην F1 - όπως όταν άφησε τη McLaren για τη Mercedes για τη σεζόν του 2013.

Εκείνη την εποχή, πολλοί αμφισβήτησαν την απόφαση του Χάμιλτον, αλλά αποδείχτηκε εξαιρετική γιατί ο ίδιος και η ομάδα του κυριάρχησαν στην F1 από τη σεζόν του 2014, καθιστώντας τον Βρετανό τον πιο επιτυχημένο οδηγό στην ιστορία της F1.

Το δέλεαρ της Ferrari, της πιο ιστορικής ομάδας του αθλήματος, είναι ισχυρό για πολλούς οδηγούς. Μέχρι τώρα, ο Χάμιλτον φαινόταν να μην ενδιαφέρεται για αυτό - έχει πει σε αρκετές περιπτώσεις ότι ήθελε να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του με τη Mercedes. Ωστόσο φαίνεται ότι η ευκαιρία να περάσει τα τελευταία χρόνια της καριέρας του οδηγώντας για τη Ferrari μπορεί να είναι πολύ καλή για να την απορρίψει - είναι κάτι που σχεδίαζε να κάνει και το είδωλο της παιδικής του ηλικίας ήταν ο Ayrton Senna, προτού σκοτωθεί σε ατύχημα ενώ οδηγούσε για την Williams στο Grand Prix του Σαν Μαρίνο 1994.

Η Mercedes θα αναζητούσε αντικαταστάτη για τον Hamilton στο τέλος της σεζόν, ο Carlos Sainz της Ferrari θα αναζητούσε νέα δουλειά.

Και εκτός από τον Fernando Alonso, του οποίου το συμβόλαιο με την Aston Martin λήγει αυτή τη σεζόν, κανένας από τους αναγνωρισμένους κορυφαίους οδηγούς δεν θα ήταν διαθέσιμος για να ενταχθεί στη Mercedes στο πλευρό του George Russell.

Ο Max Verstappen έχει συμβόλαιο με τη Red Bull μέχρι το 2027, ο Leclerc είναι δεσμευμένος στη Ferrari και ο Lando Norris μόλις υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη McLaren.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.