bwin - Σούπερ προσφορά* χωρίς κατάθεση και τα Χριστούγεννα!

Η πιο… all I want for Christmas is you, προσφορά* έφτασε! Είναι στην bwin και είναι ΧΩΡΙΣ κατάθεση! Το κορυφαίο στοιχηματικό brand έβγαλε από τον «σάκο» του αυτές τις γιορτές, την απόλυτη προσφορά, για κέρδη χωρίς κατάθεση, που θα είναι διαθέσιμη μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου.

bwin - Παίζεις και κερδίζεις εντελώς δωρεάν! Χριστούγεννα με προσφορά* χωρίς κατάθεση.

Ο κόσμος των σπορ απλώνεται στην bwin μέσα από χιλιάδες επιλογές. Με ειδικά στοιχήματα για κάθε φάση, Ενισχυμένες Αποδόσεις κάθε μέρα, πρωτότυπα ειδικά, ενώ το Live Στοίχημα πάει σε άλλο επίπεδο, μέσω της πιο ανανεωμένης πλατφόρμας μας. Το Build A Bet*, είναι διαθέσιμο για τους αγώνες ποδόσφαιρου, όπως και για το NBA και το NFL! Ακόμα πιο γρήγορο στοίχημα, με συνδυασμό περισσότερων επιλογών, μόνο με ένα κλικ. Παράλληλα αν θες την μπάλα στο… γήπεδο σου, τότε σωστά σκέφτηκες την bwin. Ατέλειωτο Live Streaming*, σε αγώνες ποδόσφαιρου, μπάσκετ, τένις.

bwin - Προσφορά* χωρίς κατάθεση και τις γιορτές! Παίζεις εντελώς δωρεάν.

Θες να διασκεδάσεις σε κόκκινο ή… μαύρο και τα Χριστούγεννα; Το Live Casino της bwin βάζει τα… γιορτινά του και σε περιμένει με νέα παιχνίδια, χιλιάδες επιλογές διασκέδασης, αποκλειστικότητες και τουρνουά επάθλων*. Ακόμα Live Roulettes, κορυφαία Live Game Shows, τραπέζια Blackjack, τουρνουά Poker κι Έλληνες ντίλερ παραμένουν διαθέσιμα όλο το 24ωρο για αμέτρητες στιγμές παιχνιδιού. Όλα στην bwin, όλα σ’ ένα app. Νόμιμα, αξιόπιστα και με ασφάλεια.

Χριστουγεννιάτικη προσφορά* από την bwin! Κέρδη χωρίς κατάθεση!

Η απόλυτη εμπειρία παιχνιδιού ξεκινά στην bwin, με την προσφορά* χωρίς κατάθεση και τα σούπερ έπαθλα, που είναι «πασπαλισμένα» με την χρυσόσκονη των εορτών!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.