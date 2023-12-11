Χωρίς τη συμπαράσταση των φιλάθλων τους θα δώσουν τα προσεχή παιχνίδια οι ομάδες της Stoiximan Super League.

Μετά την απόφαση της κυβέρνησης να διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών τα ματς πρωταθλήματος για το επόμενο δίμηνο, διαμορφώνονται συγκεκριμένα δεδομένα στο πρόγραμμα.

Όσον αφορά λοιπόν στο big-4, περισσότερο απ' όλους πλήττεται ο ΠΑΟΚ, που θα δώσει συνολικά 5 ματς χωρίς κόσμο, αλλά σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα τρία ντέρμπι με τους μεγάλους ανταγωνιστές του.

Οι Παναθηναϊκός και ΑΕΚ θα υποδεχθούν επίσης από 5 αντιπάλους μπροστά σε άδειες εξέδρες, ενώ λιγότερο απ' όλους θα στερηθεί τη στήριξη του κοινού του ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα δώσει 3 ματς κεκλεισμένων των θυρών.

Αναλυτικά τα παιχνίδια που θα δώσουν οι ομάδες του big-4 χωρίς κόσμο:

ΑΕΚ

ΑΕΚ-Βόλος (21/12)

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (6/1)

ΑΕΚ-ΟΦΗ (20/1)

ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης (27/1)

ΑΕΚ-Κηφισιά (10/2)

Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός-ΠΑΣ (20/12)

Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός (3/1)

Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης (13/1)

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (27/1)

Παναθηναϊκός-Λαμία (10/2)

Ολυμπιακός

Ολυμπιακός-ΑΕΚ (3/1)

Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα (20/1)

Ολυμπιακός-ΟΦΗ (3/2)

ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ-ΟΦΗ (21/12)

ΠΑΟΚ-ΠΑΣ (6/1)

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (20/1)

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (3/2)

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (10/2)

