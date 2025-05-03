Κλείδωσε την 5η θέση και περιμένει ο Άρης, ανησυχεί ενόψει τελικού ο ΟΦΗ

Έφυγε με βαθμό και «σφραγίδα» 5ης θέσης από το Ηράκλειο ο Άρης! Οι «κίτρινοι» έμειναν στο 1-1 με τον ΟΦΗ για την 6η αγωνιστική των playouts χάρη σε γκολ του Σπίκιτς στο 90' με την ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς, να κάθεται σε «αναμμένα κάρβουνα» ενόψει τελικού Κυπέλλου λόγω των τραυματισμών των Σενγκέλια, Γκονθάλεθ και Νέιρα!

Το ματς:

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε το ματς για τον ΟΦΗ με τους Κρητικούς στο δεύτερο κόρνερ τους στο 5' να βρίσκουν προβάδισμα απέναντι στον Άρη. O Σενγκέλια εκτέλεσε από τα δεξιά στο πρώτο δοκάρι και ο Λαμπρόπουλος με καρφωτή κεφαλιά άνοιξε το σκορ.

O ρυθμός του παιχνιδιού ήταν πολύ καλός με τις δυο ομάδες να βγάζουν ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο. Ο Άρης επιχειρούσε με μεταβιβάσεις στην πλάτη της άμυνας του ΟΦΗ να απειλήσει και σε τρεις περιπτώσεις ο Μορόν ήταν εκτεθειμένος, αφού το τεχνητό οφσάιντ, λειτούργησε άψογα από τους γηπεδούχους.

Τα λεπτά κυλούσαν, αλλά ο ρυθμός δεν έπεφτε με το προβάδισμα της ομάδας του Ράσταβατς να διαχειρίζεται πολύ ορθολογικά, την στιγμή που οι παίκτες του Ουζουνίδη κυκλοφορούσαν σωστά, αλλά όχι και ουσιαστικά την μπάλα έξω από την αντίπαλη περιοχή. Το παιχνίδι δεν του έβγαινε του Άρη ο οποίος επένδυσε στην ένταση και τη δύναμη, με τους παίκτες του να πηγαίνουν σαν... καμικάζι στις φάσεις.

Στο 27' ο Θεοδοσουλάκης βρέθηκε σε καλό σημείο για να απειλήσει, αλλά αφενός το σουτ που έκανε έφυγε άουτ και αφετέρου ο νεαρός ήταν εκτεθειμένος. Με τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου, τα αίματα άναψαν με αφορμή ένα σκληρό μαρκάρισμα του Μόντσου στον Χατζηθεοδωρίδη το οποίο τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα και δημιούργησε αψιμαχίες μεταξύ των παικτών των δυο ομάδων.

Στο 30 ήρθε μια αμφισβητούμενη φάση με τον Σαλσίδο να εμβολίζει την άμυνα του ΟΦΗ μετά από κάθετη του Φούντα, ανατράπηκε από τον Κουέστα με τη φάση να είναι πέναλτι, αλλά η σημαία του βοηθού σηκώθηκε με το ματς να συνεχίζεται έπειτα από γρήγορο έλεγχο του VAR.

Λίγο πριν το φινάλε οι δυο ομάδες είχαν από μια καλή στιγμή. Αρχικά στο 44' ο ΟΦΗ απείλησε με τον Σίλβα να πιάνει μια κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας των φιλοξενούμενων με την μπάλα να καταλήγει άουτ, ενώ στο 45'+1' ο Άρης είχε την πρώτη του τελική στην εστία με το σουτ του Μόντσου που μπλόκαρε ο Χριστογεώργος.

Xωρίς αλλαγές, αλλά με τον Άρη αποφασισμένο να βρει γρήγορο γκολ ισοφάρισης ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Ηράκλειο. Οι «κίτρινοι» στο πρώτο διάστημα της επανάληψης, άφηναν πολλούς χώρους στον ΟΦΗ ο οποίος προσπάθησε να τους εκμεταλλευτεί, κάτι που έγινε, χωρίς ευτυχή κατάληξη στο 50'. Τρομερή ενέργεια του Φούντα από τον άξονα και πάσα την κατάλληλη στιγμή στον Θεοδοσουλάκη που έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στο 2-0 μετά από δυο λεπτά με τον Σενγκέλια να παίρνει την κάθετη πάσα και να γυρίζει παράλληλα στον Σαλσίδο που έκανε το πλασέ εξ επαφής με τον Κουέστα ο οποίος απέκρουσε ενώ στη συνέχεια, έπειτα από την απομάκρυνση, ο Σενγκέλια πήγε για το... ριμπάουντ, αλλά ήταν εκτεθειμένος και η σημαία σηκώθηκε για οφσάιντ.

Στο 58' ο Σενγκέλια ανησύχησε τον Μίλαν Ράσταβατς, όταν μετά από μαρκάρισμα που δέχθηκε πέρασε εκτός και αντικαταστάθηκε από τον Νους. Με τις αλλαγές του Μαρίνου Ουζουνίδη, ο Άρης έδειξε πιο φρέσκος και στο 66' ο Σπίκιτς με την είσοδό του στο ματς γύρισε την πάλα στην αγκαλιά του Χριστογεώργου.

Λίγο αργότερα ένα ακόμη πρόβλημα προέκυψε για τον ΟΦΗ, καθώς και ο Μπόρχα Γκονθάλεθ ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό και πέρασε εκτός.

Πριν όμως γίνουν οι αλλαγές είχαμε μια ακόμη... ομορφιά των ελληνικών γηπέδων! Στο 73' ο ένας από τους προβολείς του γηπέδου έσβησε με τον Τζήλο να διακόπτει προσωρινά το ματς μέχρι το πρόβλημα να επιδιορθωθεί, κάτι το οποίο έγινε μετά από δέκα σχεδόν λεπτά.

Αμέσως οι δυο προπονητές προχώρησαν σε νέες αλλαγές με τον ΟΦΗ να στέκεται και πάλι άτυχος, αφού ο Νέιρα που είχε περάσει νωρίτερα στο παιχνίδι, αποχώρησε και αυτός με ενοχλήσεις δίνοντας τη θέση του στον νεαρό, Λέουις.

Στο 86' ο Σπίκιτς και πάλι με ένα έξυπνο σουτ επιχείρησε να απειλήσει τον Χριστογεώργο, αλλά το πλασέ του έφυγε πάνω από την εστία. Όμως η τρίτη προσπάθεια του Κροάτη ήταν και η «φαρμακερή». Και αυτό γιατί από όμορφη βαθιά μπαλιά του Μόντσου, ο Βαλκάνιος εξτρέμ, εκμεταλλεύτηκε την ασυνεννοησία του νεαρού πορτιέρε με τον Λαμπρόπουλο και ψύχραιμα στο 90' έκανε το 1-1!

MVP: O Σπίκιτς πέρασε στο ματς και άλλαξε τη μοίρα του Άρη, καθαρίζοντας μετά από τρεις τελικές προσπάθειες την πρώτη θέση σκοράροντας στο 90'.

Η «σφυρίχτρα»: Ο Τζήλος έχασε το παιχνίδι στα μισά του πρώτου μέρους και βλέποντας τους παίκτες του Άρη, κυρίως, να πηγαίνουν σκληρά στις φάσεις, θα μπορούσε κάλλιστα να δείξει ακόμη και κάποια κόκκινη κάρτα. Κακή διαιτησία συνολικά.

Διαιτητής: Τζήλος

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Στάικος

Τέταρτος: Ματσούκας

VAR: Ζαμπαλάς, Τσέτσιλας

