Παναθηναϊκός: Τα τετ α τετ του Βιτόρια πριν την ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ σε έναν «τελικό» για την έξοδο στο Champions League, όπου η αποφυγή του πρώτου γκολ από τον «δικέφαλο» μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Στον πρώτο γύρο η ομάδα του Βιτόρια ηττήθηκε με 2-0 εκτός έδρας. Αυτό το ντέρμπι, δεδομένης της βαθμολογίας, θα κρίνει αρκετά πράγματα για το “τριφύλλι” που δεν έχει περιθώρια για απώλειες.

Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο τεχνικός των “πράσινων”. Έτσι έχει ξεκινήσει εδώ και ημέρες μπαράζ συνομιλιών με όλους. Παίκτες, stuff και βοηθούς. Άπαντες στο Κορωπί ρωτήθηκαν για την άποψή τους από τον Βιτόρια.

