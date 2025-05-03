«Το έργο προχωράει με ορίζοντα παράδοσης τον Απρίλιο 2027, χωρίς να αποκλείεται η παράδοση τον Δεκέμβριο του 2026, με βάση τη σύμβαση και το προβλεπόμενο πριμ», αναφέρει για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Η ανάρτησή του:

«Βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον κόσμο του Παναθηναϊκού με έργα και όχι λόγια.

Όπως όλοι γνωρίζουν, η αναγκαία παράταση του έργου του νέου Γηπέδου του Παναθηναϊκού οφείλεται στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης της απορρύπανσης. Έργο που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί πολύ πριν την έναρξη κατασκευής του νέου Γηπέδου.

Αντ’ αυτού δεκάδες χιλιάδες τόνοι σκουπιδιών παρέμεναν στο έργο.

Όμως βρήκαμε τις τεχνικές μεθόδους και η γνωστή σε όλους καθυστέρηση περιορίστηκε κατά το δυνατόν. Το έργο προχωράει με ορίζοντα παράδοσης τον Απρίλιο 2027, χωρίς να αποκλείεται η παράδοση τον Δεκέμβριο του 2026, με βάση τη σύμβαση και το προβλεπόμενο πριμ.

Όλοι μαζί οι Φορείς του έργου συνεχίζουμε ενωμένοι τη Διπλή Ανάπλαση».

