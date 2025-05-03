Διέλυσε τα χρονόμετρα η Νικόλ Παυλοπούλου. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε στα 200 μέτρα μικτή σε 2.15.23 στη διάρκεια του μίτινγκ κολύμβησης Ακρόπολις» που διεξάγεται στο ΟΑΚΑ κι έκανε νέο ρεκόρ αγώνων, καταρρίπτοντας το προηγούμενο δικό της με 2.16.17 από το 2019.

Στους άνδρες, ο Βασίλης Σοφικίτης με χρόνο 2.00.67 εξασφάλισε την πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου Κ23.

Στα 200 μέτρα ελεύθερο ανδρών, ο Δημήτρης Μάρκος πήρε την πρώτη θέση με 1.46.42, «έπιασε» το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου της Σιγκαπούρης κι έκανε νέο ρεκόρ αγώνων, αφήνοντας στην ιστορία το 1.47.59 του τεράστιου Πίτερ Φαν ντε Χούγκεμπαντ από το 2001.

