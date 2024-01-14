Έκανε σμπαράλια τον ΠΑΟΚ και παρέμεινε σε τροχιά κορυφής ο Παναθηναϊκός! Οι «πράσινοι» με άκρως πειστική εμφάνιση, «πάτησαν» στο Μετς 3-0 σετ την ομάδα της Θεσσαλονίκης για την 11η αγωνιστική της Volley League και απέδειξαν ότι έχουν ξεπεράσει για τα καλά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό!



Δεύτερη νίκη σε ισάριθμα ματς για το «τριφύλλι» κόντρα στον ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν, με την ομάδα του Γιόσκο Μιλεκόνσκι, να γνωρίζει την 5η της ήττα σε 10 ματς τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα.

Δυναμικό το ξεκίνημα του ΠΑΟΚ στο Μετς, αφού κατάφερε με εξαιρετικό μπλοκ να προηγηθεί 5-0. Οι «πράσινοι» ωστόσο, έβγαλαν αντίδραση και παρότι κυνήγησαν το σκορ για αρκετή ώρα, κατάφεραν να ισοφαρίσουν (12-12) εκμεταλλευόμενοι τα πολλά λάθη του ΠΑΟΚ αλλά και το εξαιρετικό τους σερβίς. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός υπέστη ξανά μπλακ-άουτ δίνοντας στον «δικέφαλο» το δικαίωμα να ξεφύγει με τέσσερις (12-16) και να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα μέχρι και το 16-20. Όμως η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου έκανε ένα επί μέρους 4-0 και ισοφάρισε 20-20. Το ματς ήταν θρίλερ με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο και με τον Παναθηναϊκό να περνά για πρώτη φορά μπροστά στο 25-24. Ο ΠΑΟΚ ισοφάριζε συνεχώς, όμως δυο άρτια οργανωμένες επιθέσεις, στην «παράταση» του σετ ήταν καθοριστικές για να φτάσει στο 28-26 και το 1-0 ο Παναθηναϊκός!



Με τον Ερνάντες και τον Ράνγκελ να πραγματοποιούν σπουδαίο ματς, ο Παναθηναϊκός δεν επανέλαβε τα λάθη του πρώτου σετ και έφτασε από την αρxή να έχει το προβάδισμα με τη διαφορά να ανέρχεται από τους δυο έως και τη μέγιστη τιμή των πέντε πόντων (11-6). Ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση και με τους Λινάρδο-Χρούτσεβ να ηγούνται στο σκοράρισμα μείωσε το σκορ στον πόντο 14-13. Οι «πράσινοι» ωστόσο δεν είχαν διάθεση για περιπέτειες και παρότι η ομάδα του Μιλεκόνσκι ήταν σταθερά κοντά στο σκορ και ισοφάρισε, πήραν το σετ με 25-23 για το 2-0 στα σετ.

