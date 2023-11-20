Έσωσε τον Παναθηναϊκό από τα... δόντια της ΑΕΚ Betsson BC ο Κέντρικ Ναν!



Πραγματοποιώντας την καλύτερη εμφάνισή του με τα πράσινα και πετυχαίνοντας 5 πόντους στα τελευταία 50'', μεταξύ των οποίων και τις δύο νικητήριες βολές στα 11 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, ο Αμερικανός γκαρντ οδήγησε το «τριφύλλι» σε μια μεγάλη ανατροπή επί της μαχητικής και τρομερής στο δεύτερο ημίχρονο «Ένωσης», με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί με σκορ 86-85 στο άδειο λόγω τιμωρίας ΟΑΚΑ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο και χάρη στην καλή της επιθετική λειτουργία προηγήθηκε με +11 (48-37), προτού η ΑΕΚ αντιδράσει στην επανάληψη και με άμυνα για... σεμινάριο, ανατρέψει την κατάσταση, φτάνοντας μια ανάσα από τη νίκη αφού προηγήθηκε με +4 (81-85) ένα λεπτό πριν το φινάλε!



Κορυφαίος για τον Παναθηναϊκό, που παρέμεινε αήττητος στην κορυφή του πρωταθλήματος, ήταν ο Κέντριν Ναν με 18 πόντους (4/5 τρίποντα) 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα. Από κοντά ακολούθησαν οι Γκριγκόνις (13π.), Σλούκας (15π., 3ασ.), Λεσόρ (11π., 7ρ.) και Μήτογλου (11π., 6ρ.).



Για την ομάδα του Ζοάν Πλάθα (3-4), που «άγγιξε» το πρώτο της διπλό στην έδρα των «πράσινων» μετά από 26 ολόκληρα χρόνια, ξεχώρισαν οι εξαιρετικοί για ακόμα ένα ματς Τίλμαν (20π., 9ρ.) και Κουζμίνσκας (16π.), όπως και ο Καμπενγκέλε (15π., 5ρ.) που αγωνίστηκε για πρώτη φορά μετά από καιρό.



Το ματς:



Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Βιλντόσα, Ναν, Γκριγκόνις, Μαντζούκας και Μπαλτσερόφκσι, με την ΑΕΚ Betsson BC να έχει στη βασική της πεντάδα τους Ραντλ, ΜάκΛεμορ, Νετζήπογλου, Κουζμίνσκας και Τίλμαν. Πολύ καλός και γρήγορος ο ρυθμός στα πρώτα λεπτά του αγώνα, με τον Κέντρικ Ναν να ξεκινά καλά και με τέσσερις πόντους και μία ασίστ να βοηθά τους «πράσινους» να προηγηθούν με 9-6 στο 4’.



Η ΑΕΚ από τη δική της πλευρά «τάιζε» συνεχώς τον Τζάστιν Τίλμαν στη ρακέτα, με τον Αμερικανό φόργουορντ να πετυχαίνει τους 12 πρώτους πόντους της ομάδας του για το 13-12 στο 6’ και ενώ λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί με 9-10. Ένα μικρό ξέσπασμα των γηπεδούχων στο τελευταίο δίλεπτο με 7 σερί πόντους του Γκριγκόνις, επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με σκορ 25-18.



Με τον Καμπενγκέλε να προσφέρει πολύτιμες λύσεις σε άμυνα και επίθεση, οι «κιτρινόμαυροι» μπόρεσαν να κρατήσουν χαμηλά το «τριφύλλι» και να «ροκανίσουν» τη διαφορά μέχρι και τους 2 πόντους (32-30) στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Σε εκείνο το σημείο, ο Ματίας Λεσόρ πήρε τον Παναθηναϊκό από το χέρι, κυριαρχώντας κάτω από τις δύο μπασκέτες. Με οκτώ προσωπικούς πόντους στο τελευταίο τετράλεπτο της περιόδου, ο Γάλλος σέντερ ήταν εκείνος που έδωσε την απαιτούμενη ενέργεια στο σύνολο του Εργκίν Αταμάν και μαζί με τους Σλούκα και Μήτογλου, έστειλαν τη διαφορά σε διψήφιες τιμές, πηγαίνοντας έτσι στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 48-37.



Διαφορετικό το σκηνικό στο δεύτερο ημίχρονο, με την ΑΕΚ να μπαίνει πολύ συγκεντρωμένα και δυναμικά στο τρίτο δεκάλεπτο, «βραχυκυκλώνοντας» μέσω της καλής της άμυνας τα επιθετικά ατού και plays του Παναθηναϊκού. Με πέντε μαζεμένους πόντους του Κουζμίνσκας η «Ένωση» έριξε τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή, ενώ, λίγο αργότερα, με τρίποντο του Λιθουανού φόργουορντ μάζεψε και άλλο για το 52-49 στο 23'.



Μάλιστα, το σύνολο του Ζοάν Πλάθα όχι μόνο δεν χαλάρωσε, αντιθέτως, συνέχισε να παίζει στα... κόκκινα και στις δύο πλευρές του παρκέ, φτάνοντας στην ολική ανατροπή του σκορ. Με τον Εμφιόντου Καμπενγκέλε να κυριαρχεί απόλυτα απέναντι στους ψηλούς του Παναθηναϊκού, η ΑΕΚ συνέχισε να βρίσκει εύκολα τον δρόμο προς το καλάθι για την προσπέραση (54-55 στο 27'.) Λίγο αργότερα, τα συνεχόμενα τρίποντα των Νετζήπογλου, Φλιώνη και Καμπενγκέλε έστειλαν τους φιλοξενούμενους στο +6 (60-66) στο 29', παρά τους πέντε πόντους του Σλούκα. Ο Κέντρικ Ναν απάντησε με το ίδιο νόμισμα για το 63-66 του δεκαλέπτου.



Όπως ήταν φυσικό, το ντέρμπι συνεχίστηκε στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, εκεί όπου στις αρχές του δεκαλέπτου τα δίποντα των Τίλμαν και Κουζέλογλου έφεραν τους φιλοξενούμενους στο +5 (65-70) 33'. Στη συνέχεια, ένα γρήγορο ξέσπασμα του Παναθηναϊκού με το έμμεσο τρίποντο του Σλούκα, αλλά και τα δύο απανωτά σουτ πίσω από τα 6,75μ. του Ναν, αλλά και εκείνο του Γκραντ, έφεραν τους γηπεδούχους μπροστά με 77-74 στο 35'.



Ο Κουζμίνσκας απάντησε με το ίδιο «νόμισμα» για το 77-77 με τον ίδιο μάλιστα με νέο «χτύπημα» πίσω από την γραμμή του τριπόντου να στέλνει την ΑΕΚ δύο λεπτά πριν το φινάλε στο 82-79! Μάλιστα, η «Ένωση» μπήκε στο τελευταίο λεπτό με το υπέρ της +4 (81-85), προτού ο Ναν αναλάβει δράση για τον Παναθηναϊκό και με πέντε πόντους στο τέλος, ανάμεσά τους οι δύο νικητήριες βολές στα 11'' πριν το φινάλε, χαρίσουν τη νίκη στους γηπεδούχους με σκορ 86-85. Μοιραίος για την ΑΕΚ στο τέλος ήταν ο Ραντλ, ο οποίος αστόχησε στην εκπνοή σε ελεύθερο σουτ.



Τα δεκάλεπτα: 25-18, 48-37, 63-66, 86-85.

