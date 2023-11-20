Ο Παναθηναικός έχει ως πρώτη του προτεραιότητα την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού το προσεχές μεταγραφικό διάστημα προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στην ανασταλτική του λειτουργία με πρώτο και κυριότερο αυτό του Μάγκνουσον που θα απουσιάσει για ένα μεγάλο μέρος της σεζόν.
Ερωτήματα ωστόσο υπάρχουν για το αν οι πράσινοι θα κινηθούν και για άλλες μεταγραφές σε άλλες θέσεις. Οι άνθρωποι του τριφυλλιού όμως έχουν ήδη έτοιμη μια εσωτερική μεταγραφή που θα δώσει πολλές λύσεις στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
