Ευχάριστα νέα για τον Κώστα Νεστορίδη. Ο γιος του θρύλου της ΑΕΚ, Γιώργος, αναφέρθηκε εκ νέου στην πορεία της υγείας του, τονίζοντας ότι αντέδρασε καλά ο οργανισμός του στη φαρμακευτική αγωγή που του χορήγησαν οι γιατροί.



Υπενθυμίζεται ότι ο παλιός άσος της Ένωσης και του Πανιωνίου εισήχθη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» το Σάββατο, ενώ την Κυριακή ο Γιώργος Νεστορίδης είχε ενημερώσει ότι είναι δύσκολη η κατάστασή του. Σήμερα, όμως, ευτυχώς μετέφερε ευχάριστα μαντάτα.

Αναλυτικά το μήνυμά του

«Τελικά είχες φυλάξει την καλύτερη ντρίμπλα...για τώρα.... Αισιόδοξα τα μηνύματα.. αντέδρασε στην φαρμακευτική αγωγή πού τού χορήγησαν οι γιατροί...!!! Ευχαριστούμε τούς Γιατρούς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό τού Νοσοκομείου Ευαγγελισμός..για όλη την προσπάθεια...!! Ευχαριστούμε και όλους σας για τα μηνύματα και τις ευχές σας να είστε όλοι καλά…!!!».

