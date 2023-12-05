ΚΕΔ σε Μπαλτάκο: «Οι διαιτητές στοχοποιούνται - Δεν γίνεται να μην υπάρχουν εγγυήσεις για την ασφάλειά τους»

Στο πλευρό των Ελλήνων διαιτητών και της απόφασης για ομαδικό κώλυμα από τα παιχνίδια της αγωνιστικής τάχθηκε η ΚΕΔ.



Με επιστολή στον πρόεδρο της ΕΠΟ, η Επιτροπή έκανε λόγο για στοχοποίηση και ανάγκη να τερματιστεί η ανασφάλεια των ρέφερι.

Η σχετική ανακοίνωση της ομοσπονδίας αναφέρει:



«Μετά τις απειλές που κατήγγειλε ότι δέχθηκε ο διαιτητής Τάσος Παπαπέτρου, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κ. Παναγιώτη Μπαλτάκο και τον Εκτελεστικό Διευθυντή κ. Ιάκωβο Φιλιππούση.



Η επιστολή της ΚΕΔ/ΕΠΟ αποτελεί συνέχεια της επιστολής που απέστειλαν σε αυτή οι διαιτητές και βοηθοί της Super League 1.



Κατόπιν όλων των παραπάνω, η διοίκηση της ΕΠΟ κάλεσε σε συνάντηση αύριο Τετάρτη στις 11:00 αντιπροσωπεία της ΚΕΔ και των αξιωματούχων διαιτησίας της Super League 1».



Η επιστολή της ΚΕΔ αναφέρει



«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της ΕΠΟ,

Μετά την ανάγνωση της επιστολής των Ελλήνων διαιτητών θα θέλαμε να θέσουμε σε γνώση σας τα παρακάτω:



Το τελευταίο χρονικό διάστημα γινόμαστε παραλήπτες παραπόνων από τους διαιτητές μας καθώς και έντονης ανησυχίας για την ασφάλεια τους, όταν καλούνται να διαιτητεύσουν έναν αγώνα.



Στο σημείο αυτό να σας υπενθυμίσουμε πως μετά την επιστολή της UEFA και της επιτροπής Διαιτησίας αυτής, η διοργανώτρια του πρωταθλήματος της SL δεσμεύτηκε εγγράφως για την εγγύηση της ασφάλειας των διαιτητών σε όλους τους αγώνες ανεξαρτήτως εθνικότητας της διαιτητικής τριάδας.



Δεν μπορεί λοιπόν οι συνθήκες αυτές να μην είναι εξασφαλισμένες και πάγιες για όλες τις ομάδες ανεξαρτήτου έδρας αλλά και εθνικότητας των αξιωματούχων διαιτησίας.



Να σημειώσουμε δε ότι και τα μέλη της ΚΕΔ γίνονται βορά πολύ συχνά από ανακοινώσεις αξιωματούχων ομάδων, δημοσιογράφων κοκ χωρίς να μπορούν να επιτελέσουν με στοχοπροσήλωση το έργο τους.



Υπάρχει έντονη ανασφάλεια και στα μέλη της Κ.Ε.Δ. καθώς στοχοποιούνται συχνά όπως και συναντούν περίεργες συνθήκες εργασίας.



Ως εκ τούτου θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:



1. Η ΚΕΔ/ΕΠΟ στηρίζει αμέριστα τους Έλληνες διαιτητές και θα συνεχίσει να το κάνει.



2. Θα θέλαμε να σας καλέσουμε σε μια άμεση συνάντηση για προσπάθεια επίλυσης του θέματος.



3. Θα θέλαμε να προσπαθήσετε να επιτευχθεί άμεση συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας και τους αρμόδιους φορείς για την επίλυση των προβλημάτων της διαιτησίας.



Για την Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο»

