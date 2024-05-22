Σενάριο που θέλει τον Μάρκο Λιβάγια να εξετάζει σοβαρά επιστροφή του στη χώρα μας αναπτύχθηκε στην Κροατία.

Σε δημοσίευμα με τίτλο «κάτι ψήνεται και λέγεται Ελλάδα» η ιστοσελίδα «germanijak.hr» παρουσιάζει πολύ πιθανή την αποχώρηση του άλλοτε άσου της ΑΕΚ από τη Χάιντουκ.

Ο 30χρονος επιθετικός είναι ο αναμφισβήτητος ηγέτης της ομάδας, οδηγώντας την πέρυσι στον τίτλο (με 21 γκολ και 15 ασίστ σε 42 εμφανίσεις) και μετρώντας συνολικά 72 γκολ και 44 ασίστ σε 130 αγώνες μαζί της.

Όπως αναφέρεται όμως, το γεγονός ότι φέτος δεν είχε αντίστοιχες επιδόσεις (με 12 γκολ και 7 ασίστ σε 30 ματς), ενώ ταλαιπωρήθηκε και από τραυματισμούς κάνει αβέβαιο το μέλλον του.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η ιστοσελίδα αναφέρει ότι μια από τις προτεραιότητες του νέου αθλητικού διευθυντή, Νίκολα Κάλινιτς θα είναι να συζητήσει με τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη του συλλόγου.

Κι όλα αυτά, όπως επισημαίνεται, ενώ είναι ήδη γνωστό ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Ελλάδα και ότι ο ίδιος ο παίκτης δεν είναι καθόλου αρνητικός να επιστρέψει, αν του γίνει μια καλή πρόταση.

Θυμίζεται ότι ο Λιβάγια έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τη Χάιντουκ και κοστολογείται περίπου στα 6,5 εκατ. ευρώ.

