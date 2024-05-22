Λογαριασμός
Εθνική Γεωργίας: Με τον Σενγκέλια του Παναιτωλικού η αποστολή για Euro 2024

Ο Λέβαν Σενγκέλια του Παναιτωλικού βρίσκεται στην αποστολή της εθνικής Γεωργίας για το Euro 2024

Σενγκέλια

Την αποστολή για την παρθενική της συμμετοχή στο Euro 2024 που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Γερμανίας ανακοίνωσε η εθνική Γεωργίας.

Ανάμεσα στους εκλεκτούς, όπου ξεχωρίζει ο αστέρας της ομάδας, Κβίτσα Κβαρατσκέλια, βρίσκεται και ο Λέβαν Σενγκέλια. Ο μεσοεπιθετικός του Παναιτωλικού είναι στην αποστολή για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και θα κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, παίζοντας σε μια μεγάλη διοργάνωση με τη χώρα του.



Ο Σενγκέλια τη φετινή σεζόν με τους Αγρινιώτες έπαιξε σε 24 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας 2 γκολ και 1 ασίστ. Είναι παράλληλα 16 φορές διεθνής με την Γεωργία.

Στην αποστολή και ένας ακόμη γνώριμός μας, ο Γκιόργκι Λόρια, ο οποίος έχει περάσει μεταξύ άλλων από ΟΦΗ και Ολυμπιακό.
Πηγή: sport-fm.gr

