Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το μήνυμα του Μπακασέτα για τον τελικό με τον Άρη

Το δικό του μήνυμα για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον Άρη έστειλε ο Τάσος Μπακασέτας, μέσω ανάρτησης του Παναθηναϊκού στα social media

Μπακασέτας

Την χρονιά θα κληθεί να «σώσει» ο Παναθηναϊκός το Σάββατο(25/5 20:30) στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Άρη, στον τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Ο Τάσος Μπακασέτας έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους των «πρασίνων» μέσω των social media της ΠΑΕ ενόψει του παιχνιδιού, ζητώντας την στήριξη τους και ας είναι χωρίς κόσμο ο τελικός.

«Θέλουμε αυτό το Κύπελλο για να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας. Δυστυχώς δεν θα είναι κοντά μας αλλά χρειαζόμαστε τη θετική τους ενέργεια για να έρθει η νίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπακασέτας.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Άρης Κύπελλο Ελλάδας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark