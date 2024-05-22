Την χρονιά θα κληθεί να «σώσει» ο Παναθηναϊκός το Σάββατο(25/5 20:30) στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Άρη, στον τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Ο Τάσος Μπακασέτας έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους των «πρασίνων» μέσω των social media της ΠΑΕ ενόψει του παιχνιδιού, ζητώντας την στήριξη τους και ας είναι χωρίς κόσμο ο τελικός.



«Θέλουμε αυτό το Κύπελλο για να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας. Δυστυχώς δεν θα είναι κοντά μας αλλά χρειαζόμαστε τη θετική τους ενέργεια για να έρθει η νίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπακασέτας.

