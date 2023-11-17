Λογαριασμός
Σπόραρ: Πέρσι 6, φέτος ήδη 8

Ο Αντράζ Σπόραρ είναι πιο παραγωγικός την φετινή σεζόν και αυτό φαίνεται και στα στατιστικά

Σποράρ

Ένας από τους πιο βελτιωμένους και ανεβασμένους παίκτες του Παναθηναϊκού και αυτό το γράφουν και οι αριθμοί.

Ο Σλοβένος επιθετικός με δικό του γκολ χάρισε τη νίκη στην ομάδα του στο δύσκολο παιχνίδι κόντρα στην Λαμία και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει την φετινή σεζόν.

Ο 29χρονος έχει φτάσει ήδη τα 8 γκολ φέτος σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
