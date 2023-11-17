Σπόραρ: Πέρσι 6, φέτος ήδη 8

Ένας από τους πιο βελτιωμένους και ανεβασμένους παίκτες του Παναθηναϊκού και αυτό το γράφουν και οι αριθμοί.

Ο Σλοβένος επιθετικός με δικό του γκολ χάρισε τη νίκη στην ομάδα του στο δύσκολο παιχνίδι κόντρα στην Λαμία και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει την φετινή σεζόν.

Ο 29χρονος έχει φτάσει ήδη τα 8 γκολ φέτος σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

