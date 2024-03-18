Περισσότερο ξεκάθαρος δεν γίνεται… Ο Γκουστάβο Πογιέτ στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα της Εθνικής μας ομάδας με το Καζακστάν δεν αναζήτησε κανένα απολύτως ελαφρυντικό ενόψει του ματς και επεσήμανε ότι… «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, είμαστε έτοιμοι. Το πιο επικίνδυνο θα είναι να πιστέψουμε ότι θα είναι κάτι εύκολο», ανέφερε.



«Θα ήθελα πρώτα από όλα να ευχαριστήσω τη Σούπερ Λίγκα για την αποδοχή του αιτήματος μου. Έτσι είχα την ευκαιρία να κάνουμε δύο καλές προπονήσεις με την ομάδα», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Πριν από περίπου δύο χρόνια ξεκινήσαμε μια προσπάθεια και τώρα είμαστε μπροστά στον κύριό μας στόχο. Είναι αλήθεια ότι είναι πιο εύκολο όταν η ομάδα έχει πολύ περισσότερο χρόνο μαζί όπως συμβαίνει τώρα», υποστήριξε και όταν του ζητήθηκε ένα σχόλιο για τον αγώνα με το Καζακστάν υπογράμμισε…«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Είμαστε έτοιμοι. Το πρώτο ματς με το Καζακστάν είναι το «κλειδί» και μόνο αυτό κοιτάμε. Οφείλουμε να κοιτάξουμε τον εαυτό ματς να κάνουμε ένα κορυφαίο παιχνίδι και οι παίκτες να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι και φυσικά να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Παρακολουθούσα τους παίκτες στα παιχνίδια τους, τους είδα στις προπονήσεις των ομάδων τους, ήμουν σε επαφή μαζί τους, ήμουν σε επαφή με τους γυμναστές των ομάδων, γνωρίζουμε τα πάντα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Είμαστε έτοιμοι», δήλωσε και στη συνέχεια αναφέρθηκε για το Καζακστάν…«Ξέρουμε τα πάντα για το Καζακστάν. Θα εκπλαγώ εάν αλλάξουν κάτι που δεν το ξέρουμε. Οι παίκτες γνωρίζουν πολλά και πριν το ματς θα γνωρίζουν τα πάντα για το Καζακστάν. Πρέπει να είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να έχουμε μια αρκετά καλή απόδοση εκείνη την ημέρα».Σε ερώτηση για τα όσα υποστηρίζουν κάποιοι ότι η αποστολή της ομάδας είναι εύκολη λόγω του ονόματος και της δυναμικής τουανέφερε…Σχετικά με το συμβόλαιό του και τι θα απαντήσει εάν η Εθνική πάρει την πρόκριση και η ΕΠΟ του προτείνει ανανέωση της συνεργασίας, εάν εκείνος θα το υπογράψει τόνισε:«Εξαρτάται… από τους όρους του συμβολαίου. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει, το μόνο σίγουρο όμως είναι ότι εγώ είμαι ο ίδιος».Τέλος ευχαρίστησε τονγια την παραχώρηση του προπονητηρίου για να γίνονται εκεί οι προπονήσεις της ομάδας αλλά και έδωσε συγχαρητήρια στουςγια τις προκρίσεις τους στα προημιτελικά του Conference League ευχόμενος να πάρουν και πάλι τις προκρίσεις στα νέα τους παιχνίδια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.