Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι αρνήθηκαν τη χορήγηση βίζας σε «αναπόσπαστα» μέλη του υποστηρικτικού προσωπικού της εθνικής του ομάδας ποδοσφαίρου, ώρες αφότου η Ουάσινγκτον επιβεβαίωσε ότι δόθηκε άδεια σε Ιρανούς παίκτες να ταξιδέψουν για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Παρασκευή ότι είχαν εκδοθεί βίζες για τους παίκτες και το «απαραίτητο υποστηρικτικό προσωπικό», 10 ημέρες πριν από τον εναρκτήριο αγώνα του Ιράν στο Λος Άντζελες στις 15 Ιουνίου.

Ανέφεραν επίσης ότι δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να «καταχραστεί αυτό το σύστημα για να εισάγει κρυφά τρομοκράτες στις Ηνωμένες Πολιτείες με ψευδείς προφάσεις».

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Η πρεσβεία του Ιράν στην Τουρκία κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «πολιτικά μεροληπτική παρέμβαση στον αθλητισμό», αρνούμενη περαιτέρω βίζες σε ένα «μεγάλο μέρος του διοικητικού και εκτελεστικού προσωπικού» και σε «τεχνικούς συμβούλους».

Μια δήλωση χαρακτήρισε την ανακοίνωση των ΗΠΑ ως «προπέτασμα καπνού» (ή «ξέπλυμα»), προσθέτοντας: «Κλιμακώσατε τώρα τη σκόπιμη και μεροληπτική μεταχείριση κατά της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν στο υψηλότερο επίπεδό της».

Αξιωματούχοι της ιρανικής πρεσβείας κάλεσαν τη FIFA, την παγκόσμια διοικούσα αρχή του ποδοσφαίρου, να παρέμβει.

Μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με το ιρανικό κράτος ανέφεραν ότι ο επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και ο αναπληρωτής του ήταν μεταξύ εκείνων στους οποίους απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο θα συνδιοργανωθεί από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, ξεκινά στις 11 Ιουνίου, με το Ιράν να εξασφαλίζει τη θέση του τερματίζοντας στην κορυφή του προκριματικού του ομίλου τον Μάρτιο του 2025, σχεδόν έναν χρόνο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος.

Θα είναι η πρώτη διοργάνωση του θεσμού στην οποία μια διοργανώτρια χώρα θα υποδεχθεί την ομάδα μιας χώρας με την οποία βρίσκεται σε πόλεμο.

Στα τέλη Μαΐου, το Ιράν μετέφερε την προπονητική του βάση στο Μεξικό από το Τουσόν της Αριζόνα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στους νομοθέτες ότι δεν θα επιτραπεί στην ποδοσφαιρική αποστολή του Ιράν να περιλαμβάνει άτομα που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης - έναν ισχυρό κλάδο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Αρκετοί παίκτες στην αποστολή του Ιράν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία στη συγκεκριμένη οργάνωση.

Το Ιράν πρόκειται επίσης να αντιμετωπίσει το Βέλγιο στην Καλιφόρνια και την Αίγυπτο στο Σιάτλ στους άλλους δύο αγώνες του ομίλου του.

Πηγή: skai.gr

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