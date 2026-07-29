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Τουλάχιστον 5 νεκροί, οι 2 στο εμπορικό κέντρο που κατέρρευσε, από τον σεισμό των 6,8 ρίχτερ στην Ιαπωνία

Δυο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο που υπέστη εκτεταμένες ζημιές στην πόλη Κουμάμοτο και άλλοι τρεις κάτοικοι του ομώνυμου νομού

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Ιαπωνία

Ο σεισμός 6,8 βαθμών ο οποίος έπληξε χθες Τρίτη τη νοτιοδυτική Ιαπωνία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα η ιαπωνική υπηρεσία αντιμετώπισης πυρκαγιών και καταστροφών.

Τα θύματα είναι δυο γυναίκες οι οποίες βρίσκονταν σε εμπορικό κέντρο που υπέστη εκτεταμένες ζημιές —ένας από τους ορόφους του κατέρρευσε— στην πόλη Κουμάμοτο, καθώς και άλλοι τρεις κάτοικοι του ομώνυμου νομού, στη νήσο Κιούσου, διευκρίνισε η ιαπωνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ιαπωνία Σεισμός
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