Ο σεισμός 6,8 βαθμών ο οποίος έπληξε χθες Τρίτη τη νοτιοδυτική Ιαπωνία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα η ιαπωνική υπηρεσία αντιμετώπισης πυρκαγιών και καταστροφών.

Τα θύματα είναι δυο γυναίκες οι οποίες βρίσκονταν σε εμπορικό κέντρο που υπέστη εκτεταμένες ζημιές —ένας από τους ορόφους του κατέρρευσε— στην πόλη Κουμάμοτο, καθώς και άλλοι τρεις κάτοικοι του ομώνυμου νομού, στη νήσο Κιούσου, διευκρίνισε η ιαπωνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Πηγή: skai.gr

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