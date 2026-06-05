Οι ποδοσφαιριστές του Ιράν περιγράφουν πώς ο πόλεμος με ΗΠΑ-Ισραήλ επηρεάζει το Παγκόσμιο Κύπελλο

Το Ιράν οδεύει προς το Παγκόσμιο Κύπελλο ενώ η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο με τη διοργανώτρια χώρα, μια κατάσταση μοναδική στην ιστορία του τουρνουά.

Ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ κατά του Ιράν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και από τις 8 Απριλίου έχει τεθεί σε ισχύ μια ασταθής κατάπαυση του πυρός, αλλά η αβεβαιότητα - και οι περιστασιακές αναζωπυρώσεις των εχθροπραξιών - σημαίνει ότι ο τερματισμός της σύγκρουσης δεν είναι καθόλου βέβαιος.

Για τους Ιρανούς παίκτες και το προσωπικό, η κατάσταση έχει οδηγήσει σε χάος τις προετοιμασίες τους για το Παγκόσμιο Κύπελλο - όλοι οι αγώνες τους έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στις ΗΠΑ.

Η ομάδα του Ιράν πέρασε περισσότερες από δύο εβδομάδες στην Τουρκία, κυρίως κάνοντας προπονήσεις στο παραθαλάσσιο θέρετρο της Αττάλειας, και κάποιοι ταξίδεψαν στην πρωτεύουσα, Άγκυρα, για να υποβάλουν αιτήσεις βίζας στην πρεσβεία των ΗΠΑ.

Η συμμετοχή της ομάδας στην εκδήλωση στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό είναι εδώ και καιρό αμφίβολη και, με την κατάσταση με τις βίζες να παραμένει σε εκκρεμότητα, τίποτα δεν μπορεί ακόμη να είναι πλήρως εγγυημένο.

«Λοιπόν, για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι εύκολο», δήλωσε ο Σαΐντ Εζατολαχί, ένας 29χρονος μέσος που έπαιξε επίσης για το Ιράν στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2018 και του 2022.

«Αυτό θα είναι το τρίτο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα συμμετάσχω. Οπότε για μένα και μερικούς άλλους παίκτες, ίσως είναι πιο εύκολο να διαχειριστούμε τέτοια πράγματα», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press στα αγγλικά, στο περιθώριο μιας προπόνησης την Τετάρτη.

«Αλλά στο τέλος... θα είναι δύσκολο για εμάς επειδή, ταυτόχρονα, παρακολουθούμε τις ειδήσεις στη χώρα μας και τα πολιτικά πράγματα, φυσικά, μπορούν να επηρεάσουν το μυαλό των παικτών και του κόσμου».

Η ομάδα πρόκειται να ταξιδέψει στο Μεξικό αυτό το Σαββατοκύριακο, αφού λάβει βίζες από την πρεσβεία του Μεξικού στην Άγκυρα. Η ομάδα δήλωσε την Πέμπτη ότι η διαδικασία απόκτησης αδειών εισόδου έχει ολοκληρωθεί για όλα τα μέλη της ομάδας.

Προβλήματα με την επεξεργασία των θεωρήσεων είχαν ως αποτέλεσμα η βάση προπόνησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Ιράν να μεταφερθεί από το Τουσόν της Αριζόνα στην Τιχουάνα, στα σύνορα του Μεξικού με την Καλιφόρνια.

Το Ιράν θα παίξει τα δύο πρώτα παιχνίδια του κοντά στο Λος Άντζελες, το οποίο έχει μια μεγάλη ιρανική κοινότητα, πολλοί από τους οποίους αντιτίθενται στην τρέχουσα κυβέρνηση.

«Οπότε σίγουρα περιμένουμε να έχουμε πολλούς οπαδούς κατά τη διάρκεια των αγώνων μας στο στάδιο», είπε ο Εζατολάχι. «Και αυτό θα είναι μεγάλη πίεση για εμάς, επειδή οι προσδοκίες θα είναι υψηλές. Εύχομαι απλώς να μπορέσουμε να τους κάνουμε περήφανους και να τους δείξουμε ότι οι Ιρανοί είναι προετοιμασμένοι για κάθε δύσκολη δουλειά στον κόσμο», είπε.

«Είναι αλήθεια ότι αντιμετωπίζουμε ειδικές συνθήκες αυτή τη στιγμή, αλλά είμαστε ποδοσφαιριστές και πρέπει να παίζουμε, να προπονούμαστε και να προετοιμαστούμε για τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας», δήλωσε στα Φαρσί ο παίκτης από το Άμπου Ντάμπι.

«Από την άλλη πλευρά, γνωρίζουμε ότι ο λαός μας έχει περάσει πολλές δυσκολίες καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου και εμείς θα πάμε εκεί γι' αυτόν, για να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τη χαρά του και τη χαρά του λαού της χώρας μας».

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους στις αρχικές τους επιθέσεις. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις που στόχευαν το Ισραήλ, τις αμερικανικές δυνάμεις και τα αραβικά κράτη του Κόλπου. Επίσης, διατηρεί τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, του στενού στομίου του Κόλπου, θέτοντας σε κίνδυνο τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Παρά την τυπική κατάπαυση του πυρός, το Ιράν και οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη διαπραγματευτεί έναν μόνιμο τερματισμό του πολέμου και οι επιθέσεις συνεχίζονται στην περιοχή.

Saeid Ezatolahi

Το Ιράν βρίσκεται στον Όμιλο G μαζί με τη Νέα Ζηλανδία, το Βέλγιο και την Αίγυπτο και η ομάδα του Ιράν δεν υποχρεούται να εισέλθει στις ΗΠΑ μέχρι τις 14 Ιουνίου, μία ημέρα πριν από τον πρώτο αγώνα της εναντίον της Νέας Ζηλανδίας στο στάδιο των Los Angeles Rams στο Ίνγκλγουντ.

Το Ιράν επιστρέφει στο Ίνγκλγουντ για να αντιμετωπίσει το Βέλγιο στις 21 Ιουνίου και ολοκληρώνει τον Όμιλο G στο Σιάτλ, εναντίον της Αιγύπτου στις 26 Ιουνίου.

«Είμαι πραγματικά περήφανος που είμαι μέλος της εθνικής μου ομάδας», δήλωσε ο Εζατολαχί, του οποίου η καριέρα τον οδήγησε να αγωνιστεί για ομάδες στην Ισπανία, τη Ρωσία, την Αγγλία, το Βέλγιο, τη Δανία, το Κατάρ και τώρα στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

«Πρέπει να καθαρίσουμε το μυαλό μας και να είμαστε φρέσκοι, επειδή ο στόχος μας και το καθήκον μας είναι να αγωνιστούμε για τον λαό μας, να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας και να δείξουμε πόσο καλοί είμαστε», είπε.

Ο Γκουρμπάνι συμφώνησε, λέγοντας ότι η ομάδα θέλει να φέρει χαρά στους Ιρανούς.

«Το καλύτερο μήνυμα που μπορώ να δώσω αυτή τη στιγμή είναι ότι η ιρανική ομάδα δείχνει τι σημαίνει να είσαι ομάδα», είπε. «Δείχνουμε ότι είμαστε μια ομάδα κάτω από μια σημαία που μπορεί να φέρει χαρά σε ολόκληρη τη χώρα μας και να δείξει τη δύναμη των Ιρανών παικτών και του ιρανικού λαού στον κόσμο».

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Πηγή: skai.gr

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