Ιμπραήμ Μάζα: Ένα Αλγερινό αγόρι από το Βερολίνο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής Ιμπραήμ (Ίμπο) Μάζα αποφάσισε να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική ομάδα της Αλγερίας, παρόλο που μεγάλωσε στη Γερμανία και θα μπορούσε να παίξει για τρεις χώρες (Γερμανία, Αλγερία, Βιετνάμ).

Το 40% των παιδιών που μεγαλώνουν σε ποδοσφαιρικές ακαδημίες γερμανικών ομάδων έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο και πολλά από αυτά επιλέγουν να αγωνιστούν για τις χώρες καταγωγής των γονιών τους αντί για τη Γερμανία.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Γερμανίας, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, εκτιμούσε ότι ο Μάζα θα ήταν πολύτιμη προσθήκη στην γερμανική εθνική ομάδα, αλλά ο παίκτης είχε ήδη επιλέξει να εκπροσωπήσει την Αλγερία.

Ο 22χρονος αποτελεί μια ακόμα περίπτωση παιδιού που, αν και μεγάλωσε στη Γερμανία, προτίμησε να επιλέξει την εθνική ομάδα του πατέρα του για να αγωνιστεί.Το 40% των παιδιών που μεγαλώνουν στις ποδοσφαιρικές ακαδημίες των γερμανικών ομάδων έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο. Πολλά από αυτά ακόμα και αν ενταχθούν σε παιδικά τμήματα της Γερμανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, αποφασίζουν μεγαλώνοντας να αγωνιστούν με τη φανέλα της χώρας των γονιών τους ή ενός εξ αυτών.



Μια τέτοια περίπτωση είναι και ο ανερχόμενος αστέρας της Λεβερκούζεν Ιμπραήμ (Ίμπο) Μάζα που αποφάσισε στο Παγκόσμιο Κύπελλο να εκπροσωπεί την πατρίδα του πατέρα του. Θα μπορούσε στην πραγματικότητα να παίξει για τρεις χώρες.

Πηγή: Deutsche Welle

«Είμαι ένα πολυπολιτισμικό αγόρι με τρεις διαφορετικές εθνικότητες: Γερμανία, Αλγερία και Βιετνάμ», δήλωσε o Μάζα στις αρχές της χρονιάς. Εκείνη την εποχή, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν ομοσπονδιακός προπονητής της Γερμανίας είχε παρατηρήσει ότι ένας παίκτης όπως ο Μάζα θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει πολύτιμη προσθήκη στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας του. Ωστόσο, ήταν ήδη πολύ αργά. Ο Μάζα είχε επιλέξει την Αλγερία, τη χώρα από την οποία κατάγεται ο πατέρας του.Ρίζες στην Αλγερία, το Βιετνάμ και το ΒερολίνοΟ πατέρας του Μάζα, Σοφιάν, κατάγεται από το Αλγέρι και μετανάστευσε στη Γερμανία ως νέος. Εκεί γνώρισε τη σύζυγό του, η οποία έχει βιετναμέζικες ρίζες και γερμανική υπηκοότητα. Το 2005, ο γιος τους Ιμπραήμ, γεννήθηκε στο Βερολίνο. Ο πατέρας σύστησε στον γιο του την αλγερινή κουλτούρα και την πατρίδα του μέσα από ιστορίες και τακτικές επισκέψεις στο σπίτι. «Ήμουν εκεί συχνά με τον πατέρα μου», αφηγείται ο Μάζα σε μια συνέντευξη του. «Περνούσαμε εκεί κάθε καλοκαίρι τις διακοπές μας και επισκεπτόμασταν την οικογένειά μας».Ο Ίμπο, όπως τον αποκαλούν, έλαβε την ποδοσφαιρική του εκπαίδευση στην πόλη καταγωγής του, το Βερολίνο. Ως παιδί, εντάχθηκε στην Reinickendorfer Füchse, μια ομάδα γνωστή για το εξαιρετικό πρόγραμμα ανάπτυξης νέων. Αρκετοί μελλοντικοί επαγγελματίες έμαθαν να παίζουν ποδόσφαιρο εκεί, συμπεριλαμβανομένου του Κέβιν Πρινς Μπόατενγκ, ακόμη και του Τόμας Χέσλερ, μέλους της ομάδας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1990 στη Γερμανία.Μια προσωπική επιλογήΣε ηλικία δώδεκα ετών ο Μάζα μεταγράφηκε στη Χέρτα Μπουένος Άιρες και έγινε επαγγελματίας εκεί το 2023. Μετά από δύο χρόνια στη δεύτερη κατηγορία, εντάχθηκε στην Λεβερκούζεν το καλοκαίρι του 2025, όπου είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Champions League. Ήταν ήδη διεθνής με την Αλγερία εκείνη την εποχή.Αν και είχε παίξει για τις εθνικές ομάδες νέων της Γερμανίας από το επίπεδο U17 έως το U20, επέλεξε να εκπροσωπήσει την πατρίδα του πατέρα του, αντί να ακολουθήσει διεθνή καριέρα είτε με τη Γερμανία είτε με το Βιετνάμ. «Αγαπώ και τις τρεις χώρες και τελικά πήρα την απόφασή μου για διάφορους λόγους - είναι προσωπικοί», είπε. Τα μεγαλύτερα δυνατά σημεία του Μάζα περιλαμβάνουν τον έλεγχο της μπάλας κατά την ντρίμπλα, την ταχύτητά του, καθώς και το πάθος του.Μαθαίνει πολύ γρήγοραΌπως λίγοι άλλοι παίκτες, ο Μάζα καταφέρνει να μεταβιβάσει την μπάλα. ακόμα και όταν κλείνεται από αντιπάλους, για να μεταφέρει γρήγορα το παιχνίδι προς τα εμπρός. «Είναι ένας πραγματικά, κορυφαίος παίκτης», επαίνεσε ο προπονητής της Λεβερκούζεν, Κάσπερ Χιούλμαντ. «Αλλά η αλήθεια είναι: Είναι ένας εξαιρετικός τύπος, μαθαίνει πολύ γρήγορα. Μπορείς να δουλέψεις σκληρά μαζί του, και μετά λέει «ευχαριστώ» και δουλεύει απίστευτα σκληρά, κάθε μέρα. Μαθαίνει απίστευτα γρήγορα. Είναι απλά ένας φανταστικός παίκτης με λαμπρό μέλλον μπροστά του».Στην πρώτη του σεζόν στην Μπούντεσλιγκα, ο Μάζα ήταν από τους καλύτερους παίκτες της Λεβερκούζεν και καθιερώθηκε ως βασικός, παρόλο που κανείς δεν το περίμενε αυτό από τον τότε 19χρονο. Σε 28 αγώνες της Μπούντεσλιγκα, σκόραρε τρία γκολ και έδωσε έξι ασίστ. Έκανε επίσης τέσσερις εμφανίσεις στο Κύπελλο σκοράροντας δύο γκολ και δώδεκα στο Champions League, όπου δεν κατάφερε να σκοράρει.Μεγάλες συγκινήσεις στο Κύπελλο Εθνών ΑφρικήςΑλλά το απόλυτο highlight της περασμένης σεζόνήταν αναμφίβολα η συμμετοχή με την Αλγερία στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. «Ήταν εντελώς τρελό. Όταν φτάσαμε στο στάδιο δύο ώρες πριν από τον αγώνα, ήταν ήδη γεμάτο με οπαδούς. Ήταν τόσο θορυβώδες. Τότε ανατρίχιασα για πρώτη φορά», είπε αργότερα. Αν και ένας από τους νεότερους παίκτες, ο Μάζα ήταν επίσης ένας από τους κορυφαίους στην ομάδα των «Φένεκς».Ωστόσο, ούτε αυτός μπόρεσε να αποτρέψει την καθαρή ήττα της Αλγερίας από τη Νιγηρία στα προημιτελικά, η οποία οδήγησε στον αποκλεισμό της. «Ήρθα στο τουρνουά με τη νοοτροπία να το κερδίσω», είπε. «Το να αποκλειστώ έτσι ήταν πικρό, και φυσικά, πολλά συναισθήματα πέρασαν από το κεφάλι σου. Ήμουν λίγο θυμωμένος και λυπημένος μετά το παιχνίδι. Αλλά αυτό είναι μέρος του. Μπορείς να μάθεις από αυτό, ακόμα και από τα λάθη, για να εξελιχθείς περαιτέρω, ώστε να ελπίζουμε ότι θα τα πάμε καλύτερα την επόμενη φορά».Περιμένοντας τον ΜέσιΗ «επόμενη φορά» είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο. Εκεί, η Αλγερία θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή, την Αυστρία και την πρωτοεμφανιζόμενη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ιορδανία στον Όμιλο J. Η επίτευξη της φάσης των νοκ άουτ είναι ο σαφής αθλητικός τους στόχος.Επιπλέον, ο Ιμπραήμ Μάζα έχει θέσει στον εαυτό του τουλάχιστον έναν ακόμη στόχο: «Το τρελό είναι ότι παίζουμε εναντίον της Αργεντινής, εναντίον του Λιονέλ Μέσι, το ίνδαλμα με το οποίο μεγάλωσα», λέει σε μια συνέντευξη για τα όνειρά του για το Παγκόσμιο Κύπελλο. «Προσπαθώ να πάρω τη φανέλα του. Ίσως το δει αυτό. Οπότε: Παρακαλώ, δώσε μου τη φανέλα σου!», λέει στην κάμερα, λάμποντας από ανυπομονησία.Επιμέλεια: Κώστας Αργυρός

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