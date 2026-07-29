Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να προσφέρει μικρές καραμέλες μέντας Tic Tac στον αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς και στον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, κατά τη διάρκεια της κηδείας του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, την Τρίτη.

Ο πρόεδρος συμμετείχε μαζί με Αμερικανούς και ξένους αξιωματούχους στην κηδεία του εκλιπόντος γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό της Ουάσινγκτον. Ο Γκράχαμ, ένας ισχυρός Ρεπουμπλικάνος και μεγάλος υποστηρικτής της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ, πέθανε απροσδόκητα νωρίτερα αυτόν τον μήνα από ρήξη αορτής.

Καθισμένος στην πρώτη σειρά του κατάμεστου καθεδρικού ναού, ο Τραμπ προσέφερε καραμέλες στους δύο υπουργούς του, με τους δύο αξιωματούχους να χαμογελούν, ενώ ο δεύτερος φάνηκε να δέχεται την προσφορά του.

President Trump appeared to offer mints to Vice President JD Vance and others seated nearby during the funeral service for the late Sen. Lindsey Graham. pic.twitter.com/dgeAFeCNWi — CBS News (@CBSNews) July 29, 2026

Η στιγμή, την οποία μετέδωσε αρχικά το CBS News έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν και άλλες στιγμές του 80χρονου προέδρου, καθώς βρέθηκε στα πρόθυρα του ύπνου, σύμφωνα με βίντεο του The Independent.

President Donald Trump appeared to struggle to keep his eyes open during Lindsey Graham’s funeral, prompting a flurry of reactions on social media. pic.twitter.com/IO8e9wBVxY — The Independent (@Independent) July 28, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να δυσκολεύεται να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά κατά τη διάρκεια της κηδείας του γερουσιαστή, γεγονός που προκάλεσε πολυάριθμα σχόλια απογοήτευσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Trump appears to be completely passed out asleep at Lindsey Graham's funeral pic.twitter.com/JIoVTLUDwo — Headquarters (@HQNewsNow) July 28, 2026

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ντέιβις Ίνγκλ, ανέφερε σε δηλώσεις του στην εφημερίδα: «Ο Πρόεδρος Τραμπ αναλογιζόταν την απώλεια του αγαπημένου του φίλου Λίντσεϊ Γκράχαμ, στον οποίο απηύθυνε έναν όμορφο επικήδειο λόγο. Όποιος υπονοεί το αντίθετο είναι ένας διεφθαρμένος ηλίθιος».

Πηγή: skai.gr

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