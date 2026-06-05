Μουντιάλ 2026: «Χορηγήθηκαν βίζες στην εθνική του Ιράν», λέει ο Λευκός Οίκος

Οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας του Ιράν που θα συμμετάσχουν στο Μουντιάλ έλαβαν τις απαραίτητες βίζες για την είσοδό τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Reuters την Παρασκευή (5/6), κλείνοντας ένα θέμα που είχε μείνει στον «αέρα» εδώ κι αρκετές ημέρες.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Το Ιράν πρόκειται να δώσει τον πρώτο του αγώνα εναντίον της Νέας Ζηλανδίας στις 15 Ιουνίου στο Λος Άντζελες.

Στη συνέχεια, θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο στις 21 Ιουνίου (επίσης στο Λος Άντζελες) και μετά την Αίγυπτο στις 27 Ιουνίου στο Σιάτλ, στο πλαίσιο του 7ου ομίλου.

Νωρίτερα την Παρασκευή (5/6), οι παίκτες της εθνικής ομάδας του Ιράν, κατέθεσαν τα διαβατήριά τους στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, όπως είχε δηλώσει ο επικεφαλής της ιρανικής ομοσπονδίας.

«Χθες (4/6), είχα συνομιλίες με τη FIFA σχετικά με τις αμερικανικές βίζες. Μας ζητήθηκε να παραδώσουμε όλα τα διαβατήρια στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα της Τουρκίας, όπου βρίσκεται η εθνική ομάδα του Ιράν», δήλωσε ο Μεχντί Τατζ.

Η ομάδα του Ιράν έχει προγραμματιστεί να ταξιδέψει το Σάββατο (6/6) από την Τουρκία για την Ισπανία, προτού μεταβεί στη βάση της στο Μεξικό. Αυτά τα αεροπορικά ταξίδια απαιτούν τη χρήση διαβατηρίων.

Το Μεξικό, από την πλευρά του, χορήγησε αυτή την εβδομάδα βίζες στους Ιρανούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.