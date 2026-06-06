Βυθισμένη σε κρίση παραμένει η Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει επιθέσεις στους γείτονές του στον Κόλπο μετά από αμερικανική επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως βομβάρδισε χθες Παρασκευή, «σε νόμιμη άμυνα», εγκαταστάσεις ραντάρ στο Ιράν, αφού κατέρριψε τέσσερα drones τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, απειλούσαν την πολιτική ναυτιλία στην περιοχή του Κόλπου.

Ακολούθως, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά «εχθρικών βάσεων» στην περιοχή, με πυραύλους να αναχαιτίζοντας στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Στο διπλωματικό πεδίο, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι η επίτευξη συμφωνίας εξαρτάται από το αν η κυβέρνηση Τραμπ θα συμφωνήσει να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια από τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

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