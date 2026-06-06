Σούπερ κίνηση του Άρη Betsson: Έκλεισε τον Ι-Τζέι Λίντελ των Νετς

Δυναμικό μπάσιμο ενόψει της νέας σεζόν κάνει ο Άρης Betsson. Λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη και την επικείμενη απόκτηση του Κεμ Μπιρτς, οι Θεσσαλονικείς προχώρησαν σε άλλη μια σπουδαία κίνηση.

Συγκεκριμένα, οι «κίτρινοι» έφτασαν σε συμφωνία με τον Ι-Τζέι Λίντελ, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στο ΝΒΑ με τη φανέλα των Μπρούκλιν Νετς.

Ο 25χρονος φόργουορντ (1.98μ) έχει αγωνιστεί σε Πέλικανς και Μπουλς, ενώ τελευταίος σταθμός του ήταν οι Νετς, με τους οποίους κατέγραψε career high στις 7 Απριλίου, όταν σκόραρε 21 πόντους απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

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