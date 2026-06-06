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Το «ρουά ματ» του Αταμάν και η εκδίκηση του Χέιζ Ντέιβις

Ο Κωνσταντίνος Σουσανίδης γράφει για τα όσα είδαμε εντός και εκτός των τεσσάρων γραμμών στον δεύτερο τελικό  

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Εργκίν Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός απάντησε με τον πιο εμφατικό τρόπο στην ήττα του πρώτου τελικού, ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 1-1 και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι η μάχη του τίτλου κάθε άλλο παρά έχει κριθεί. Οι «πράσινοι» κυριάρχησαν σχεδόν σε κάθε πτυχή του παιχνιδιού, με τον Εργκίν Αταμάν να βγαίνει μεγάλος νικητής από τη σκακιέρα των πάγκων απέναντι στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: μπάσκετ Παναθηναϊκός Εργκίν Αταμάν
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