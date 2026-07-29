Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες Τρίτη το απόγευμα (τοπική ώρα· τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδας) ότι αναχαίτισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, στην πρώτη αναζωπύρωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις των δυο κρατών έπειτα από μερικά 24ωρα ηρεμίας.

FOOTAGE: Iran's Islamist Terror Regime launched multiple ballistic missiles at a US base in Jordan tonight. pic.twitter.com/HvS3divqSa July 28, 2026

Σύμφωνα με ανακοινωθέν του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Τεχεράνης, εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους στο πλαίσιο «απόπειρας αιφνιδιαστικής επίθεσης εναντίον αμερικανικών δυνάμεων σε βάσεις στη Μέση Ανατολή», αλλά «όλοι οι ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς».

«Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση και σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας», προστίθεται στην ανακοίνωση.

At 5:45 p.m. ET today, Islamic Revolutionary Guard Corps forces launched multiple ballistic missiles from Iran in an attempted surprise attack on U.S. forces based in the Middle East. All Iranian missiles were successfully intercepted. U.S. forces remain vigilant and at a high… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 28, 2026

Έπειτα από δύο εβδομάδες αμερικανικών βομβαρδισμών και ιρανικών αντιποίνων χωρίς προηγούμενο από την ανακωχή του Απριλίου, η Ουάσιγκτον ανέστειλε τις επιδρομές της στην ιρανική επικράτεια λέγοντας πως θέλει να ξαναδώσει ευκαιρία στη διπλωματία με την Τεχεράνη.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο στρατός του οποίου ανέστειλε τους βομβαρδισμούς το σαββατοκύριακο, έκρινε προχθές Δευτέρα ότι οι συνομιλίες που κατ’ αυτόν βρίσκονται σε εξέλιξη με το Ιράν έχουν «καλές πιθανότητες» επιτυχίας.

Ο ρεπουμπλικάνος υποδέχθηκε χθες Τρίτη στον Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, συνάντηση που χαρακτηρίστηκε «θετική» από τα μέρη και ανασυγκρότησε το ενιαίο μέτωπο που έχουν σχηματίσει εναντίον του Ιράν.

Αν και το Ισραήλ εξαπέλυσε μαζί με τις ΗΠΑ την επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου που πυροδότησε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δεν ενεπλάκη στο νέο κύμα εχθροπραξιών από τις αρχές Ιουλίου.

Η ένοπλη σύρραξη εξαπλώθηκε τελευταία σε μέτωπο όπου επικρατούσε σχετική ηρεμία από το 2022, ανάμεσα στο κίνημα ανταρτών Χούθι της Υεμένης, που πρόσκειται στο Ιράν, και τη Σαουδική Αραβία, που είναι ο βασικός υποστηρικτής της υεμενίτικης κυβέρνησης που εναντιώνεται στο κίνημα.

Πηγή: skai.gr

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