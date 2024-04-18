Ο Ράφα Ναδάλ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Άλεξ Ντε Μινόρ, ηττήθηκε με 2-0 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Barcelona Open.



Ο Ιταλός δοκίμασε τις αντοχές του Ναδάλ, επχιειρώντας αρκετά ντροπ σοτς με σκοπό να «τρέξει» τον 37χρονο Ισπανό. Στο πρώτο game «έσπασε» το σερβίς του Ναδάλ και έκανε το 2-0 διατηρώντας το δικό του. Ο Ναδάλ ακολούθησε τον ρυθμό, έκανε και αυτός break προηγήθηκε με 5-4. Στο σημείο εκείνο ο Ντε Μινόρ πήρε συνεχόμενους κρίσιμους πόντους που το έδωσαν το πρώτο σετ.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με 1-0 του Ναδάλ. Ο Ντε Μινόρ ισοφάρισε και δεν κοίταξε ποτέ πίσω, νίκησε τα επόμενα 5 σετ και πήρε το παιχνίδι σε μία ώρα και 52 λεπτά. Ο Ναδάλ αποχωρώντας από το κορτ, που φέρει και το όνομά του, γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο.Ο Ισπανός πρώην Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, πλέον βρίσκεται στην 644η θέση, επέστρεψε από απουσία τριών μηνών λόγω τραυματισμού και έκτοτε έχει δώσει 5 παιχνίδια έχοντας ηττηθεί στα 2. Στόχος του Ναδάλ είναι να αποκτήσει ρυθμό ενόψει του Γαλλικού Open, στο οποίο είναι και πολυνίκης με 14 κατακτήσεις.«Δεν είναι ότι σήμερα έπρεπε να τα δώσω όλα και να... πεθάνω. Πρέπει να δώσω την ευκαιρία στον εαυτό μου να το κάνει αυτό σε λίγες εβδομάδες (στο Open της Γαλλίας) ή τουλάχιστον να προσπαθήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

