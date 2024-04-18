Πένθος για τον Αταμάν: «Έφυγε» ο πατέρας του

Πένθος για τον Εργκίν Αταμάν. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, έχασε τον πατέρα του, Ιμπραήμ.

Ανακοίνωση εξέδωσε η «πράσινη» ΚΑΕ, με την οποία αφενός εκφράζει την οδύνη της και αφετέρου, αφετέρου στέκεται στο πλευρό του 58χρονου τεχνικού.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον Εργκίν Αταμάν, για την απώλεια του πατέρα του. Ο Ιμπραήμ Αταμάν έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Πέμπτης, σε ηλικία 90 ετών. Στεκόμαστε στο πλευρό του προπονητή μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για εκείνον και την οικογένειά του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.