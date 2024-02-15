Αταμάν: «Δεν παίξαμε καλό μπάσκετ, το πρόβλημα ήταν ο πάγκος μας»

Η ΑΕΚ Betsson έκλεψε τις εντυπώσεις και έβαλε πολύ δύσκολα στον Παναθηναϊκό AKTOR, ο οποίος πάντως πήρε στο φινάλε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Final-8 με σκορ 79-72.



Μετά το ματς, ο Εργκίν Αταμάν δεν ήταν ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του, τονίζοντας πως περίμενε κάτι πολύ καλύτερο, ενώ παράλληλα στάθηκε στο γεγονός πως οι «πράσινοι» πήραν ελάχιστους πόντους από τον πάγκο τους.

Aναλυτικά όσα δήλωσε:



«Το πρόβλημα ήταν ο πάγκος μας, πήραμε μόνο 4-5 πόντους. Κάθε φορά που κάναμε ροτέισον, χάναμε την ισορροπία μας. Δεν παίξαμε καλό μπάσκετ. Το μόνο καλό ήταν πως κερδίσαμε και πάμε στον ημιτελικό. Το σημαντικό είναι η νίκη, αλλά όταν δουλεύεις πέντε μήνες σε μια ομάδα που είναι πρώτη στο πρωτάθλημα και είναι ψηλά στην Ευρωλίγκα, περιμένεις να παίξεις και πιο καλά. διεκδικώντας θέση στο Final 4. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ όμορφη, το γήπεδο είναι ωραίο. Είδαμε ότι ήταν γεμάτο με φίλους και των δύο ομάδων, συνήθως στην Ευρώπη δεν υπάρχει κόσμος από τις δύο ομάδες στα προημιτελικά και ελπίζουμε να υπάρχει η ίδια εικόνα και στα ημιτελικά».

