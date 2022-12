Υποδοχή ήρωα για τον Μέσι στη γειτονιά του - Βίντεο και φωτογραφίες

Στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ροσάριο, βρίσκεται από τα ξημερώματα ο Λιονέλ Μέσι, δύο ημέρες μετά το τρελό πάρτι στο Μπουένος Άιρες για την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Αργεντινή στο Κατάρ.



Ο σταρ της «αλμπισελέστε» επέστρεψε με ελικόπτερο στη γειτονιά που μεγάλωσε και χιλιάδες κόσμου έδωσε (και εκεί) το «παρών», θέλοντας να αποθεώσει τον Μέσι για την χαρά που έδωσε με την κατάκτηση του τρίτου Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Αργεντινή.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι γέμισαν οι δρόμοι στις γειτονιές του Ροσάριο, με την Αντονέλα - τη γυναίκα του Αργεντινού άσου - να προσπαθεί να οδηγήσει το αυτοκίνητο στους γεμάτους από κόσμο δρόμους, που ήθελαν να φωτογραφήσουν τον ήρωά τους.

This is how Messi was received minutes ago at his home in Rosario.



🗣️ “Thank you Lio, Thank you Lio.”



pic.twitter.com/wWROPZkm9l